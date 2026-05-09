GOLD: Hürden auf der Oberseite sind massiv! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 20/2026

Die Hürden auf der Oberseite für steigende Kurse sind massiv. Nach rund 2,2% plus in der abgelaufenen Handelswoche könnten die Bären wider Oberhand gewinnen.

?? Key Takeaways - Schafft Gold den Ausbruch?

Status Quo: Der Goldpreis konnte die Handelswoche mit einem Plus abschließen (Schlusskurs: 4.723,7 USD) - prozentual rund 2,2% plus

Kritischer Widerstand: Die SMA50 (4.760,9 USD) fungiert aktuell als massives Hindernis ("Brett"); ein Tagesschlusskurs darüber ist für weitere Anstiege zwingend erforderlich.

Unterstützungszone: Die SMA20 (4.696,5 USD) und das Wochentief bieten derzeit Halt nach unten.

Gold Prognose KW 20: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % überwiegt aktuell das Bear-Szenario (seitwärts/abwärts).

Kursziel oben: Bei einem erfolgreichen Ausbruch rücken die Marken von 4.827 USD und langfristig 5.000 USD in den Fokus.

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- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 09.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

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geschrieben von Jens Chrzanowski

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