In Deutschland gilt rückwirkend seit dem 1. Januar 2026 eine neue E-Auto-Förderung. In Kürze will die Bundesregierung nun ein entsprechendes Onlineportal eröffnen, in dem die Förderung von bis zu 6.000 Euro für BEVs und bis zu 4.500 Euro für PHEVs beantragt werden kann. Wir erklären, wie Sie sich jetzt schon auf Ihren Förderantrag vorbereiten können. Wie die Bundesregierung und speziell das zuständige Bundesumweltministerium die neue E-Auto-Förderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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