© Foto: adobe.stock.comSteht der Goldpreis jetzt vor einem kräftigen Anstieg? Vieles spricht dafür. Zwar blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus, doch die letzten Handelstage haben die Tür für eine neue Gold-Rallye weiter geöffnet.Aktuelle Goldpreisentwicklung - Gold, Silber & Co. erholen sich auf breiter Front Die letzten Handelstage hätten aus Sicht des Edelmetalls nicht viel besser verlaufen können. Einzig ein Wochenschluss oberhalb 4.800 US-Dollar hätte das Ganze noch toppen können. Gold hat den Preisbereich von 4.700 US-Dollar zurückerobert. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Comeback-Rallye. Bemerkenswert ist auch die Breite, mit der die Metalle sich für Preisanstiege in Position bringen. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE