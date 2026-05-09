© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) CubeSmart verfolgt ein einfaches, aber hochrentables Geschäftsmodell. Das sorgt für eine attraktive Dividende. Hightech dominiert den Aktienmarkt, doch das birgt auch Risiken Selten war der Aktienmarkt so von technologischer Komplexität geprägt wie derzeit. Künstliche Intelligenz, Quantencomputer, selbstfahrende Automobile und autonome Drohen sind nur einige der in den vergangenen Jahren bestimmenden Investmentthemen, obwohl die Funktionsweisen dieser Technologien für Laien kaum noch zu erfassen sind. Doch auch Investoren tun sich zunehmend schwer mit Zukunftstechnologien. Die hohe Komplexität macht es immer schwieriger, potenzielle Return on …Den vollständigen Artikel lesen
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