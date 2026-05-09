Statt blind dem Hype hinterherzulaufen, sucht er nach Unternehmen mit stabilem Gewinnwachstum und verlässlichen Dividenden. Im Video analysiert er direkt zwei spannende Beispiele aus der Praxis: Zum einen Eversource Energy, einen Infrastruktur-Anbieter, der extrem vom hohen Energiebedarf der KI-Rechenzentren profitiert und aktuell unterbewertet ist. Zum anderen blickt er auf die wahren Profiteure des weltweiten ETF-Booms - Indexanbieter wie MSCI Inc. und S&P Global, die unfassbare Margen von fast 80 % einfahren.
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