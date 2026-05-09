Laut einer OpenAI-Studie weisen Hunderttausende Nutzer:innen Zeichen psychischer Belastungen auf. Dank einer neuen Funktion können hinterlegte Kontaktpersonen jetzt automatisch benachrichtigt werden. Für psychisch belastete Menschen können Chatbots ein ernstzunehmendes Risiko darstellen. Um Betroffene besser zu schützen, führt OpenAI in ChatGPT jetzt eine neue, optionale Funktion ein. Wie Techcrunch berichtet, haben Nutzer:innen künftig die Möglichkeit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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