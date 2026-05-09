© Foto: DALL-EImmer wieder tauchen vor politischen Wendungen im Iran-Konflikt millionenschwere Wetten auf fallende Ölpreise auf. Zufall, ein Genie oder Insiderwissen? Die US-Behörden nehmen nun die gut getimten Trades unter die Lupe!Bahnt sich in den USA ein handfester Skandal rund um Spekulationen auf fallende Ölpreise an? Immer wieder tauchen vor positiven Ankündigungen von Donald Trump zur Lage im Iran-Konflikt auffällige Short-Positionen auf den Ölpreis auf. Und dabei geht es nicht um Peanuts. Wie ABC News berichtet untersucht das US-Justizministerium zusammen mit der Commodity Futures Trading Commission mindestens vier Ölmarktgeschäfte bei denen mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar auf fallende Preise …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE