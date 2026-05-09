Porsche-Chef Michael Leiters und sein Team wollen sich wieder stärker auf das Kerngeschäft des Sportwagenbauers konzentrieren. Drei Tochtergesellschaften von Porsche stehen nun vor dem Aus, 500 Jobs sind von den geplanten Maßnahmen betroffen.Laut den Stuttgartern sollen sowohl die Batterie-Tochter Cellforce (die bereits im vergangenen Jahr die Batterie-Produktion eingestellt hat) als auch die eBike Performance GmbH sowie die Software-Tochter Cetitec nicht weitergeführt werden. Vor kurzem kündigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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