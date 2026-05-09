© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer KI-Hype treibt Bewertungen in extreme Höhen. AMD, Alphabet und Samsung zeigen, wie stark sich die Kräfteverhältnisse an den Märkten verschieben.Der globale Aktienmarkt erlebt eine tektonische Verschiebung. Künstliche Intelligenz treibt Bewertungen in Höhen, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar waren. Vor allem Tech-Konzerne profitieren massiv von dieser Dynamik. Der Chipentwickler Advanced Micro Devices (AMD) steht exemplarisch für diesen Trend. Am Mittwoch legte der Konzern nach starken Quartalszahlen und optimistischen Prognosen deutlich zu und steigerte seinen Börsenwert um rund 100 Milliarden US-Dollar. Wachstumstreiber ist vor allem das boomende Rechenzentrums-Geschäft. …Den vollständigen Artikel lesen
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