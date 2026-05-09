Ethereum Prognose nach BNY Mellon Custody in Abu Dhabi: Warum $2.279 erst der Anfang sein könnte

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Ethereum fiel am Freitagmorgen auf $2.279 und verlor damit 2,5 Prozent gegenüber dem Vortag, während Bitcoin über $80.000 hielt. Am selben Tag bestätigte BNY Mellon den Start einer regulierten Bitcoin- und Ethereum-Verwahrung in Abu Dhabis Finanzzone ADGM. Mit $59 Billionen an verwaltetem Vermögen ist BNY Mellon der größte Verwahrer der Welt und bringt damit ein gewaltiges Signal in den Markt. Die Ethereum Prognose profitiert von diesem Schritt, denn institutionelle Infrastruktur war bisher der fehlende Baustein für den nächsten großen Kursanstieg. Trotzdem liegt ETH noch 54 Prozent unter seinem Allzeithoch von $4.953 aus dem August 2025. Die Rückkehr zu diesem Niveau verlangt einen Anstieg von mehr als 117 Prozent, verteilt auf viele Monate gestapelter Katalysatoren. Standard Chartered hält im optimistischen Szenario ein Kursziel von $7.500 aufrecht, doch andere Analysten wie Citi bleiben vorsichtiger bei $3.175. Dieser Artikel ordnet die aktuelle Ethereum Prognose ein und stellt ein Presale-Projekt vor, das einen deutlich kürzeren Weg zum Vielfachen bietet. Die Frage ist nicht ob ETH langfristig steigt, sondern wo Kapital heute den stärkeren Hebel findet.

Ethereum Prognose 2026: BNY Mellon baut Verwahrung in Abu Dhabi und ETH kämpft mit der $2.400-Marke

BNY Mellon kündigte am 7. Mai eine strategische Zusammenarbeit mit Finstreet und der ADI Foundation an, um in Abu Dhabis ADGM-Zone eine regulierte Infrastruktur für digitale Vermögenswerte aufzubauen. Die erste Phase deckt Bitcoin und Ethereum ab, mit Plänen für Stablecoins und tokenisierte Assets in Phase zwei. Mit rund $59 Billionen an verwaltetem Vermögen bringt BNY Mellon die Glaubwürdigkeit einer globalen Systembank in den ETH-Markt, wie CoinDesk berichtete. Die Nachricht unterstreicht die Ambitionen der Vereinigten Arabischen Emirate, sich als globale Drehscheibe für tokenisierte Finanzprodukte zu positionieren. ADGM hat sich bereits als Anlaufpunkt für Krypto-Unternehmen und Blockchain-Projekte im Nahen Osten etabliert.

Ethereum notiert am 8. Mai bei $2.279 laut Fortune und öffnete damit 2,5 Prozent tiefer als am Donnerstag. Das Allzeithoch lag bei $4.953 im August 2025, was einen Abstand von rund 54 Prozent zum aktuellen Kurs ergibt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund $233 Milliarden, was Ethereum zum zweitgrößten Krypto-Asset nach Bitcoin macht. Changelly prognostiziert für den Mai einen Durchschnittskurs von $2.547 mit einem möglichen Maximum von $2.783. Der Fear and Greed Index steht bei 47, was eine neutrale Marktstimmung signalisiert. Standard Chartered sieht ETH bei $7.500 zum Jahresende, während die Ethereum Prognose von Citi bei $3.175 verankert bleibt.

Das Glamsterdam-Upgrade für Mitte 2026 soll die Layer-1-Durchsatzrate durch parallele Transaktionsverarbeitung steigern und könnte frische Impulse liefern. Tokenisierte Treasury-Produkte auf Ethereum haben zum ersten Mal die Marke von $8 Milliarden überschritten und zeigen die wachsende institutionelle Nutzung der Blockchain. Die Infrastruktur für großes Kapital steht damit besser als jemals zuvor in der Geschichte von Ethereum. Doch selbst eine Verdopplung eines $233-Milliarden-Assets erfordert Quartale voller aufeinander gestapelter Katalysatoren und ETF-Zuflüsse. Wer die schnellere Rechnung sucht, schaut deshalb auf Projekte, bei denen ein einziges Listing-Event den Abstand liefert, für den die Ethereum Prognose viele Monate einplanen muss.

Pepeto: Die Exchange im Presale mit dem Weg, den die Ethereum Prognose nicht abkürzen kann

Genau diesen Abstand zeigt ein Presale-Projekt, das auf der Ethereum-Blockchain aufbaut und Werkzeuge liefert, die der Markt bisher nur von etablierten Börsen kennt. Pepeto verbindet die Infrastruktur von Ethereum mit einer eigenen Exchange, die gleich drei zentrale Probleme des Kryptohandels auf einmal löst.

Pepeto ist eine funktionierende Exchange, die auf kostenfreien Handel und geschütztes Kapital ausgelegt ist, sodass jeder Halter gleichzeitig die Werkzeuge besitzt, die über den Ausgang des nächsten Trades entscheiden können. Swaps laufen gebührenfrei über Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne dass an irgendeinem Schritt Gaskosten anfallen, sodass das eingesetzte Kapital vollständig ankommt statt auf dem Weg Wert zu verlieren. Die Cross-Chain-Bridge transportiert Token zwischen den Netzwerken, ohne einen einzigen Cent an Gebühren zu erheben.

Bevor ein Smart Contract eine Wallet-Genehmigung erhält, liest der integrierte Scanner den Code und markiert Abflüsse, versteckte Mints oder riskante Berechtigungen sofort sichtbar. Das ist die Art von Schutz, die Trader, die durch fehlerhafte Genehmigungen Positionen verloren haben, in früheren Zyklen nie zur Verfügung hatten.

Das Team hinter Pepeto verleiht dem Projekt den Hintergrund, der Presale-Überzeugung in echte Substanz verwandeln kann. Der Mitgründer des originalen Pepe leitet die Entwicklung, dieselbe Person, die einen Meme-Token vom Start auf eine Marktkapitalisierung von $11 Milliarden geführt hat. Ein ehemaliger Binance-Manager verantwortet die Exchange-Architektur, sodass der Weg zum Listing von Personen beschritten wird, die diesen Weg bereits gegangen sind.

SolidProof hat den gesamten Code der Plattform geprüft und verifiziert, bevor der Presale für den ersten Dollar geöffnet wurde, was die Sicherheit des eingesetzten Kapitals durch eine unabhängige Instanz bestätigt. Bei einem Preis von $0,0000001869 bleibt der Einstieg nur so lange offen, bis das Binance-Listing den Handel aktiviert. Bei Shiba Inu und Pepe haben Wallets, die eine Woche zu lange gewartet haben, den Großteil der Zyklusgewinne verpasst.

Pepeto befindet sich gerade in einem vergleichbaren Zeitfenster. Wer die Ethereum Prognose verfolgt und gleichzeitig nach dem stärkeren Hebel sucht, findet auf der offiziellen Pepeto-Website die Details zum laufenden Presale. Die Distanz zwischen Einstiegspreis und Listing-Tag beschreibt genau das, was die Ethereum Prognose bei ihrer aktuellen Marktkapitalisierung in einem einzigen Event nicht mehr leisten kann.

Fazit

Die Ethereum Prognose ist langfristig durch BNY Mellons Custody-Expansion und das kommende Glamsterdam-Upgrade gestärkt, doch die Verdopplung eines $233-Milliarden-Assets bleibt eine Aufgabe für viele Monate und zahlreiche Katalysatoren. Genau deshalb rotiert Kapital in den Pepeto-Presale, wo der Abstand zwischen heutigem Einstieg und Listing-Tag größer ausfällt als alles, was die etablierten Assets in diesem Zyklus hergeben können. Man denke an den Trader, der Shiba Inu bei Bruchteilen eines Cents sah, sich sagte nächste Woche, und dann zusehen musste, wie die Bewegung ohne ihn stattfand. Pepeto steht gerade in einem ähnlichen Fenster, und dieses Fenster schließt sich mit dem Binance-Listing. Sobald der Handel live geht, gehört das nächste Kapitel den Wallets, die bereits positioniert sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für 2026 nach der BNY Mellon Ankündigung?

Ethereum notiert am 8. Mai bei $2.279 und benötigt einen Anstieg von über 117 Prozent, um das Allzeithoch von $4.953 aus August 2025 zu erreichen. Standard Chartered sieht ein Kursziel von $7.500 zum Jahresende, während Citi bei $3.175 verankert bleibt und der Fear and Greed Index bei 47 eine neutrale Stimmung signalisiert.

Warum gilt Pepeto als Alternative zur Ethereum Prognose für schnellere Gewinne?

Pepeto ist die Exchange im Presale mit $9,8 Millionen eingesammeltem Kapital und einem abgeschlossenen SolidProof-Audit, der den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft hat. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand, während die Ethereum Prognose auf Monate gestapelter Katalysatoren angewiesen bleibt, um eine Verdopplung zu ermöglichen.