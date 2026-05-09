Immer mehr Kinder und Jugendliche weisen ein problematisches Social-Media-Nutzungsverhalten auf. Schuld daran sind auch suchterzeugende Designs. Können In-App-Benachrichtigungen eine Lösung sein? Apps wie Instagram und Tiktok wollen Nutzer:innen möglichst lange aktiv halten. Die Feeds enden nie und zeigen immer weiter neue Inhalte an. Gerade jüngeren Nutzer:innen fällt es deshalb schwer, die Apps bewusst zu schließen. Pinterest will dem entgegenwirken: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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