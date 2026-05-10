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Western Union wählt Solana für seinen USDPT-Stablecoin und sendet damit ein Signal das die SOL Prognose für 2026 verändert. Die Ausgabe erfolgt über Anchorage Digital Bank und ermöglicht rund um die Uhr Abwicklungen mit Agenten weltweit. SOL notiert bei rund 92 Dollar und liegt damit 69 Prozent unter seinem Allzeithoch von 295,90 Dollar aus dem Januar 2025. In derselben Woche prägte Circle 750 Millionen Dollar in USDC auf Solana und trieb das Stablecoin-Angebot auf dem Netzwerk über 14 Milliarden Dollar. Solana Spot-ETFs haben die Marke von einer Milliarde Dollar an verwalteten Vermögenswerten überschritten. Die Adoption wächst, doch bei einer Marktkapitalisierung von 53 Milliarden Dollar braucht jeder Prozentpunkt erhebliches Volumen. Dieser Artikel untersucht die SOL Prognose anhand der neuesten Entwicklungen. Die Frage bleibt wo die breiteste Rendite zwischen heutigem Preis und dem Ereignis liegt das den Kurs neu bewertet. Die Antwort führt nicht immer zu den größten Token auf dem Markt.

SOL Prognose gewinnt an Kraft: Western Union und Circle bringen Milliarden auf das Netzwerk

Western Union wählte Solana, weil das Netzwerk Tausende Transaktionen pro Sekunde bei minimalen Gebühren verarbeitet. Der USDPT-Stablecoin wird über Anchorage Digital Bank ausgegeben und wickelt Agentenzahlungen rund um die Uhr ab. In derselben Woche prägte Circle 750 Millionen Dollar in USDC auf Solana und trieb das Stablecoin-Angebot auf dem Netzwerk über 14 Milliarden Dollar, wie BeInCrypto berichtete. Solana Foundation Präsidentin Lily Liu argumentierte auf der Consensus Miami 2026, dass Stablecoin-Adoption durch Unternehmen wie Western Union Solanas Rolle als Finanzinfrastruktur für Menschen und Maschinen bestätigt.

SOL notiert bei rund 92 Dollar laut CoinGecko, mit einem Plus von 6,9 Prozent in den letzten sieben Tagen. Die Unterstützung hält bei 82 bis 85 Dollar, der Widerstand sitzt bei 90 und dann bei 98 Dollar. Das Allzeithoch von 295,90 Dollar aus dem Januar 2025 lässt rechnerisch das 3,3-fache an Potenzial, eine Erholung die Monate an anhaltendem Kaufdruck erfordert. Changelly prognostiziert einen SOL-Durchschnitt von 126 Dollar bis Dezember 2026, rund 50 Prozent über dem aktuellen Niveau. Solana Spot-ETFs haben mehr als eine Milliarde Dollar an Vermögenswerten angesammelt, obwohl die monatlichen Zuflüsse seit November sechs Mal in Folge gesunken sind.

Die SOL Prognose profitiert von der Adoption durch Western Union, Circle und institutionelle Produkte. Jump Cryptos Firedancer-Upgrade verbesserte die Netzwerkleistung, und Solana-Mitgründer Yakovenko kündigte an dass das Alpenglow-Upgrade bereits im nächsten Quartal kommen könnte. Doch SOL bei 92 Dollar mit einer 53-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung braucht Monate um eine echte prozentuale Rendite zu liefern, und der beste Einstieg während der Angst ist der mit dem breitesten Abstand zwischen heutigem Preis und dem Ereignis das ihn neu bewertet. Dieser Abstand entsteht nicht bei Token die bereits Milliarden schwer sind.

Pepeto: Gebührenfreie Handelsmaschine mit Listing-Distanz die SOL nicht bieten kann

Western Unions Entscheidung für Solana beweist dass Timing und Infrastruktur alles sind, und der Presale der 9,8 Millionen Dollar während einer Korrektur sammelte, tat dies weil die Plattform bereits fertig war und das Listing bereits näher rückte. Pepeto verwandelte diese Überzeugung in Positionen deren Distanz zum Listing von einer gebührenfreien Handelsmaschine angetrieben wird die jeden Dollar unter der Kontrolle des Traders hält, anstatt ihn durch Protokollgebühren bei jedem Swap abfließen zu lassen.

Betrügerische Token vermehren sich wenn Angst den Markt beherrscht und manuelle Recherche nicht mitkommt. Deshalb prüft der Risikoscanner jeden Token auf der Blockchain und markiert Gefahren bevor ein einziger Trade ausgeführt wird. Halter ziehen durch die Nutzung der Plattform ihre Token aus dem handelbaren Angebot, was bedeutet dass weniger Coins das Orderbuch erreichen wenn Binance öffnet, und die Nachfrage von Millionen neuer Börsennutzer die auf ein reduziertes Angebot treffen ist der Mechanismus der Abstand für die frühesten Wallets schafft.

Der originale Pepe explodierte vom Presale-Preis und die Wallets die sich zuerst bewegten, sicherten sich Ergebnisse die ihr finanzielles Leben veränderten. Dasselbe Muster bildet sich jetzt unter demselben Entwickler mit einem Angebot von 420 Billionen Token und einer funktionierenden Börse die frühe Pepe-Halter nie hatten. Die unabhängige Prüfgesellschaft SolidProof hat jeden Smart Contract vollständig auditiert und freigegeben, bevor der erste Dollar in den Presale floss.

Ein ehemaliger Binance-Spezialist baute die Börse für den Durchsatz am Listing-Tag, und der heutige Presale-Preis ist eine Zahl die das Binance-Listing in dem Moment tilgt in dem der Handel aktiviert wird. Die breite Masse hat es noch nicht erkannt, aber 9,8 Millionen Dollar an bestätigtem Kapital auf der offiziellen Pepeto-Website haben es bereits getan, und die Menschen die dieses Signal in jedem früheren Zyklus ignorierten sind dieselben die sich jetzt wünschen sie hätten gehandelt als der Einstieg noch offen war.

Fazit

Die SOL Prognose zeigt ein Netzwerk mit wachsender Adoption, doch Pepeto trennt sich von jedem anderen Einstieg mit einer laufenden Börse, verifizierten Verträgen und einem sich nähernden Binance-Listing das SOL bei 92 Dollar und BNB bei 636 Dollar aus ihren aktuellen Bewertungen nicht liefern können. Der originale Pepe verwandelte frühe Wallets in Vermögen, und Pepeto unter demselben Entwickler mit funktionierenden Werkzeugen zeigt wie diese Art von Vermögensaufbau erneut entsteht. Die SOL Prognose wird sich über Monate entfalten, während die offizielle Pepeto-Website den Einstieg zeigt den ein einziger Listing-Tag verwandelt. Die Wallets die jetzt warten, werden 2026 zurückblicken und fragen warum sie sich nicht während der Angst bewegt haben, als die Antwort direkt vor ihnen lag.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die SOL Prognose für den Rest von 2026?

Solana notiert bei rund 92 Dollar mit Unterstützung bei 85 Dollar und Widerstand bei 98 Dollar, gestützt durch Western Unions USDPT-Stablecoin und über eine Milliarde Dollar an Spot-ETF-Vermögenswerten. Changelly prognostiziert 126 Dollar bis Dezember 2026, wobei das Allzeithoch von 295,90 Dollar die maximale Obergrenze bei 3,3-fachem Potenzial setzt.

Warum steht Pepeto auf der Liste vor größeren Token?

Pepeto bietet die Distanz zwischen dem Presale-Preis von 0,0000001869 Dollar und dem sich nähernden Binance-Listing, während Large Caps wie SOL und BNB einstellige bis niedrige zweistellige prozentuale Erträge über Monate bieten. Der Presale hat 9,8 Millionen Dollar eingesammelt, SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, und alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.