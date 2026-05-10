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Großinvestoren haben in nur 96 Stunden rund 160 Millionen Dogecoincoin im Wert von etwa 18 Millionen Dollar gekauft. Diese Käufe fallen in eine Woche, in der die Dogecoin Prognose so kontrovers diskutiert wird wie seit Monaten nicht mehr. On-chain Daten von Santiment zeigen, dass die 149 größten Wallets jetzt einen Rekordbestand von 108,52 Milliarden DOGECOIN halten. Gleichzeitig kehrten die ersten ETF-Zuflüsse seit zwei Wochen zurück. Die Spekulation um eine SpaceX-Börsennotierung im Juni und die mögliche Integration von DOGECOIN in X Money heizen die Debatte weiter an. Analysten sind gespalten, denn technische Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild zwischen Aufwärtspotenzial und Widerstandszonen. DOGECOIN notiert am 8. Mai bei rund 0,1075 Dollar und hat in der Vorwoche einen kurzen Ausbruch über 0,11 Dollar geschafft. Dieser Artikel analysiert die Daten hinter dem Walkauf und ordnet ein, was sie für die Kursentwicklung bedeuten. Dabei zeigt sich auch, welche Projekte in einer solchen Marktphase besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Dogecoin Prognose im Fokus: Rekordbestände bei Walen und neue ETF-Zuflüsse

Die 149 größten Dogecoincoin-Wallets halten laut Santiment jetzt zusammen 108,52 Milliarden Token. Dieser Bestand entspricht einem Wert von rund 11,6 Milliarden Dollar und markiert den höchsten jemals gemessenen Stand bei Großinvestoren. Noch nie war die Konzentration so ausgeprägt wie in der ersten Maiwoche 2026. Zwischen dem 1. und 4. Mai kauften Wale rund 160 Millionen DOGECOIN im Wert von etwa 18 Millionen Dollar, wie Benzinga berichtete.

Das Netzwerk verzeichnete in nur 24 Stunden 739 Einzeltransaktionen über 100.000 Dollar, das höchste Aufkommen großer Überweisungen seit sechs Monaten. Das Open Interest bei DOGECOIN-Futures stieg um fast 30 Prozent auf 1,77 Milliarden Dollar, was auf steigende Risikobereitschaft unter gehebelten Händlern hindeutet.

DOGECOIN brach erstmals seit Oktober 2025 über alle wichtigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte aus, darunter den 20-Tage-, 50-Tage- und 100-Tage-Wert. Am 6. Mai kehrten die ETF-Zuflüsse mit über 400.000 Dollar zurück und beendeten eine zweiwöchige Durststrecke, was die Dogecoin Prognose kurzfristig stützt. Die drei zugelassenen Fonds von Grayscale, 21Shares und Bitwise halten zusammen rund 14,14 Millionen Dollar. United Dogecoincoin gab eine Fusion mit Shuttle Pharmaceutical bekannt, um ein börsennotiertes Mining-Unternehmen aufzubauen.

Am 8. Mai notierte DOGECOIN bei rund 0,1075 Dollar und lag damit 1,9 Prozent unter dem Vortag. CoinCodex zeigt aktuell eine bärische Gesamtstimmung mit 22 bärischen gegenüber 8 bullischen technischen Signalen. Der RSI liegt bei 60,28, also im neutralen Bereich, und die 200-Tage-SMA bei 0,1143 Dollar bildet den nächsten bedeutenden Widerstand.

Die Dogecoin Prognose im bullischen Szenario zeigt Kursziele zwischen 0,15 und 0,22 Dollar für das Gesamtjahr 2026. Die Kombination aus SpaceX-IPO-Gerüchten im Juni und der möglichen Rolle von DOGECOIN als Zahlungsmittel auf der X-Plattform treibt die kurzfristige Spekulation an. Wenn Großinvestoren vor der Masse kaufen, zeigt die Erfahrung vergangener Zyklen, dass sich der Blick auf Projekte lohnt, die vom gleichen Prinzip profitieren und sich in einer noch früheren Marktphase befinden.

Pepeto: Ein Presale-Projekt im Schatten der DOGECOIN-Walkäufe

Das Muster hinter den DOGECOIN-Walkäufen ist klar: Kapital bewegt sich, bevor die breite Masse reagiert, und die profitabelsten Positionen entstehen in der Phase, die niemand beachtet. Während die Dogecoin Prognose die Aufmerksamkeit auf Walkäufe lenkt, zeigt ein Projekt im Presale-Stadium genau diese Dynamik, weil es sich vor dem öffentlichen Handel positioniert und der Einstieg noch zum Bruchteil des späteren Marktpreises möglich ist.

Pepeto wurde entwickelt, um genau diese Lücke zu füllen. Das Projekt stammt vom Mitgründer der ursprünglichen PEPE-Coin, der mit 420 Billionen Token bewiesen hat, was eine entschlossene Community erreichen kann. Die PepetoSwap-Börse wickelt Token-Tauschgeschäfte ab, die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains, und der Vertragsscanner erkennt Risiken, bevor Kapital in einen unsicheren Handel fließt. Dieses funktionierende Produkt ist genau der Grund, warum der Presale mehr als 9,8 Millionen Dollar eingenommen hat, während die meisten Projekte in diesem Marktumfeld kaum Kapital einsammeln konnten.

Bei einem Preis von 0,0000001869 Dollar steht hinter dem Projekt eine funktionierende Börse, die Händler bereits nutzen, um Token über verschiedene Chains zu bewegen. Analysten sehen die mögliche Vervielfachung zwischen 100x und 300x, weil der Einstieg in genau der Phase stattfindet, in der jeder vergangene Durchbruch begann, bevor jemand aufmerksam wurde. Verglichen mit dem Warten darauf, dass DOGECOIN sein altes Hoch bei 0,7376 Dollar zurückerobert oder der neue ETF den Kurs über Widerstandszonen drückt, die seit Monaten halten, braucht Pepeto keine Jahre Geduld, weil das erwartete Binance-Listing die Zeitlinie definiert.

Sobald der Handel beginnt, verschwindet der Presale-Preis und jedes Wallet, das vorher eingestiegen ist, hält eine Position, die der offene Markt nicht mehr herstellen kann, und genau das macht die Dogecoin Prognose für Projekte in der Presale-Phase so relevant. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und unabhängig verifiziert hat, bevor der Verkauf gestartet wurde. Die Distanz zwischen dem aktuellen Einstiegspreis und dem späteren Listing-Preis ist der Bereich, in dem die Renditen entstehen, die ganze Zyklen prägen.

Fazit

Die Dogecoin Prognose zeigt Rekordkäufe bei Großinvestoren, und die ETF-Zuflüsse bestätigen wachsendes institutionelles Interesse. Pepeto nutzt dieselbe Dynamik auf einer früheren Stufe und verbindet eine funktionierende Börse mit einer Cross-Chain-Bridge und einem erwarteten Binance-Listing, bei dem selbst eine kleine Position nach dem Listing eine Größenordnung erreichen könnte, die DOGECOIN bei seiner aktuellen Marktkapitalisierung nicht liefern kann. Die Wallets, die bei DOGECOIN bei 0,001 Dollar, bei SHIB zum Start und bei PEPE vor dem Anstieg gezögert haben, teilen alle dasselbe Bedauern: Sie wussten es, warteten, und dieses Warten kostete sie mehr als jeder schlechte Trade. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, der mit dem Listing für immer verschwindet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Dogecoin Prognose über Walkäufe und Kursrichtung?

Die aktuelle Dogecoin Prognose zeigt, dass Wale zwischen dem 1. und 4. Mai rund 160 Millionen DOGECOIN gekauft haben und die 149 größten Wallets jetzt einen Rekordbestand von 108,52 Milliarden Token im Wert von 11,6 Milliarden Dollar halten. Die Dogecoin Prognose zeigt, dass DOGECOIN über alle wichtigen gleitenden Durchschnitte ausbrach, die ETF-Zuflüsse zurückkehrten, und der nächste Widerstand liegt bei der 200-Tage-SMA von 0,1143 Dollar.

Wie schneidet der Pepeto-Presale im Vergleich zu Dogecoincoin bei den Renditechancen 2026 ab?

Der Pepeto-Presale bietet ein stärkeres Renditeprofil als Dogecoincoin, weil er eine funktionierende Börse, eine Cross-Chain-Bridge sowie ein erwartetes Binance-Listing mitbringt, das die Gewinne in ein einziges Repricing-Ereignis komprimiert. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.