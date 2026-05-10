Die Rocket-Lab-Aktie ist am Freitag um rund +34% explodiert und markierte dabei ein neues Allzeithoch. Vor allem die anhaltende Euphorie rund um den Raumfahrtsektor sowie die starke Wachstumsdynamik sorgten für massives Momentum im Kurs. Mit dem Ausbruch auf Rekordniveau hat sich das Chartbild deutlich weiter aufgehellt, während die Aktie nun in eine neue Preisfindungsphase übergeht. Nach der außergewöhnlich starken Rallye richtet sich der Fokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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