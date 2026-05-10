NurExone vor klinischem Wendepunkt - US-Strategie gewinnt Kontur

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NurExone Biologic Inc. steht vor einem entscheidenden Übergang. Das Unternehmen bewegt sich in Richtung klinische Phase und treibt parallel seine Expansion in den USA voran. Eine neu unterzeichnete Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der Exosomenproduktion könnte die Entwicklung von ExoPTEN beschleunigen und neue Anwendungsfelder erschließen. Damit konkretisiert sich die strategische Ausrichtung in einer sensiblen Phase.

NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) befindet sich nach mehreren Jahren präklinischer Forschung in einer neuen Etappe. Der Fokus verschiebt sich zunehmend auf die klinische Anwendung. Gleichzeitig nehmen die Aktivitäten in den Vereinigten Staaten Form an. Jüngster Baustein ist eine Absichtserklärung mit BioXtek zur Zusammenarbeit in Produktion und Vermarktung von Exosomen.

Technologieplattform rückt näher an den klinischen Einsatz

NurExone entwickelt Therapien auf Basis von Exosomen. Diese nanoskaligen Vesikel dienen als Transportvehikel für Wirkstoffe. Im Zentrum steht ExoPTEN. Der Kandidat adressiert Verletzungen des zentralen Nervensystems, insbesondere akute Rückenmarksverletzungen und glaukombedingte Schäden am Sehnerv.

Präklinische Daten deuten auf regenerative Effekte hin. Nun richtet sich der Blick auf die klinische Entwicklung. Im Fokus stehen die Generierung regulatorischer Sicherheitsdaten, die Definition geeigneter Dosierungen und die Optimierung der Verabreichung.

Ein zentraler Meilenstein ist die geplante Einreichung eines IND-Antrags bei der US-Arzneimittelbehörde FDA. Dessen Genehmigung ist Voraussetzung für klinische Studien am Menschen in den USA. Parallel baut das Unternehmen GMP-konforme Produktionsprozesse auf und validiert diese, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Finanzen im Zeichen von Forschung und Aufbau

Das Finanzprofil spiegelt die Entwicklungsphase wider. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete NurExone einen Nettoverlust von rund 5,8 Millionen US-Dollar. Treiber waren vor allem Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Investitionen in die Produktionsinfrastruktur.

Anfang 2026 nahm das Unternehmen zusätzliches Kapital auf. Die Mittel sollen die nächsten Entwicklungsschritte finanzieren. Dazu zählen insbesondere regulatorische Prozesse und die Vorbereitung klinischer Studien.

US-Markt im Fokus - Partnerschaften als Hebel

Parallel zum wissenschaftlichen Fortschritt intensiviert NurExone seine Präsenz in den USA. Der Markt gilt als Schlüsselregion für biopharmazeutische Innovation. Das Unternehmen arbeitet an regulatorischen Vorbereitungen, baut Partnerschaften auf und prüft Optionen zur Stärkung seiner Kapitalmarktpräsenz.

In diesem Kontext gewinnt die jüngste Absichtserklärung an Bedeutung. Unterzeichnet wurde sie von der US-Tochter Exo-Top gemeinsam mit BioXtek aus Florida. Ziel ist es, eine mögliche Zusammenarbeit in der Exosomenproduktion und -vermarktung auszuloten.

Im Mittelpunkt steht der Ausbau GMP-konformer Produktionskapazitäten in den USA. Die proprietäre Technologie von NurExone, insbesondere die Master Cell Bank, soll mit der Infrastruktur des Partners kombiniert werden. Ziel ist eine skalierbare Produktion für klinische Anwendungen und potenzielle kommerzielle Einsatzfelder.

Strategische Optionen über ExoPTEN hinaus

Die geplante Zusammenarbeit geht über den Leitkandidaten ExoPTEN hinaus. Sie umfasst auch Anwendungen in Wundheilung, Orthopädie und regenerativer Medizin. Diese Perspektive könnte vor dem Hintergrund neuer regulatorischer Entwicklungen in den USA an Bedeutung gewinnen. Insbesondere Gesetzesinitiativen auf Bundesstaatenebene, wie in Florida, könnten schnellere Kommerzialisierungswege eröffnen.

Damit deutet sich eine Erweiterung der Strategie an. Neben der langfristigen klinischen Entwicklung könnte ein ergänzendes Geschäftsfeld für exosomenbasierte Anwendungen entstehen. Ob daraus kurzfristig Umsätze resultieren, hängt jedoch stark von regulatorischen Rahmenbedingungen und konkreten Partnerschaften ab.

Die unterzeichnete Absichtserklärung ist zunächst unverbindlich. Sie bildet die Grundlage für weitere Verhandlungen und signalisiert konkretes Interesse eines potenziellen Partners. Eine spätere verbindliche Vereinbarung könnte vor allem für Produktionskapazitäten, Marktzugang und die operative Umsetzung der US-Strategie relevant werden.

Die kommenden Monate sind entscheidend. Im Fokus stehen Fortschritte auf dem Weg in die klinische Phase, insbesondere die Einreichung und mögliche Genehmigung des IND-Antrags. Gleichzeitig wird sich zeigen, ob Partnerschaften wie jene mit BioXtek in feste Strukturen überführt werden.

Aktuell bündelt sich bei NurExone vieles. Wissenschaftliche, regulatorische und strategische Entwicklungen greifen ineinander. Der weitere Kurs hängt davon ab, ob es gelingt, präklinische Ergebnisse in belastbare klinische Daten zu überführen und gleichzeitig tragfähige Strukturen für Produktion und potenzielle Kommerzialisierung aufzubauen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-naehert-sich-entscheidendem-uebergang-in-die-klinische-phase-us-strategie-nimmt-gestalt-an/5127354/

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