XRP News: JPMorgan und Mastercard wickeln tokenisierte US-Staatsanleihen auf dem XRP Ledger in fünf Sekunden ab

Anzeige / Werbung

Die wichtigste XRP News der Woche landete am 7. Mai 2026, als Ripple, JPMorgan, Mastercard und Ondo Finance die erste grenzüberschreitende Rücknahme eines tokenisierten US-Staatsanleihenfonds auf dem XRP Ledger abwickelten. Die Transaktion wurde in unter fünf Sekunden abgeschlossen, außerhalb der regulären Bankzeiten, und verband eine öffentliche Blockchain direkt mit JPMorgans Abwicklungsplattform Kinexys.

XRP handelt heute bei 1,38 Dollar nach einem Rückgang von 2,5 Prozent in 24 Stunden und liegt unter dem 200-Tage-Durchschnitt bei 1,42 Dollar. Der Kurs scheiterte an der 1,45-Dollar-Marke und rutschte zurück, obwohl die XRP News das Potenzial hatte, den gesamten Sektor zu bewegen. Trotz der historischen Transaktion reagierte der Markt verhalten, weil ein 80-Milliarden-Dollar-Netzwerk nicht über Nacht neu bewertet wird. GraniteShares startete gehebelte 3x-XRP-ETFs an der NASDAQ und öffnete damit erstmals traditionellen Anlegern gehebelten Zugang. Diese XRP News zeigt, was für das Netzwerk möglich ist, und welcher Presale die schnellere Alternative bietet.

XRP News: Tokenisierte Staatsanleihen landen live auf dem XRP Ledger

Die Ondo-OUSG-Rücknahme nutzte den XRP Ledger als Vermögenswert-Schiene, wobei Mastercards Multi-Token-Netzwerk die Abwicklungsanweisungen weiterleitete und JPMorgans Kinexys US-Dollar grenzüberschreitend lieferte, wie CoinDesk berichtete. Der Pilot ist das erste Mal, dass eine öffentliche Blockchain und globale Bankinfrastruktur eine grenzüberschreitende tokenisierte Fondsrücknahme als einen durchgehenden Prozess abwickelten. Die Transaktion wurde außerhalb der regulären Bankzeiten abgeschlossen und benötigte unter fünf Sekunden, ein Vorgang, der normalerweise ein bis drei Geschäftstage dauert. RLUSD übernahm die Brückenfunktion, während ein Bruchteil von XRP die Netzwerkgebühr bezahlte.

Die XRP News bestätigt, worauf Halter immer verwiesen haben: Wenn Banken sich anschließen, wird das Netzwerk neu bewertet. Doch der XRP-Kurs bewegte sich auf die Nachricht kaum, stieg nur 1 Prozent, bevor er zurückfiel, weil ein Netzwerk dieser Größe langsam repriced wird. XRP handelt bei 1,38 Dollar nach einem Rückgang von 2,5 Prozent laut CoinGecko, wobei der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,42 Dollar als Widerstand fungiert. Ein Tagesschluss über 1,45 Dollar würde das technische Bild deutlich verändern, während ein Bruch unter 1,35 Dollar den Weg Richtung 1,20 Dollar öffnet.

Standard Chartered prognostiziert 2,80 Dollar für 2026, was von 1,38 Dollar aus rund 2x entspricht, mit 8 Dollar als Ziel, falls der CLARITY Act den Senat passiert. Der US-Senat hat bis zum 21. Mai Zeit, und Polymarket sieht die Wahrscheinlichkeit bei 62 Prozent. GraniteShares brachte gehebelte 3x-Long- und Short-XRP-ETFs an die NASDAQ, und die XRP News vom 6. Mai zeigte 13 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen, was institutionelles Vertrauen signalisiert.

Doch 2x über Monate ist nicht die Art von Rendite, die ein Presale-zu-Listing-Ereignis in einer einzigen Bewegung liefert, und genau hier trennt sich Geduld von einer einmaligen Gelegenheit. Die XRP News dieser Woche macht den Fortschritt sichtbar, doch sie zeigt auch, warum erfahrene Anleger nach dem nächsten Einstieg suchen.

Pepeto: Der Presale-Einstieg, den die XRP News in Perspektive setzt

Kluges Kapital jagt nicht dem Coin aus der Schlagzeile hinterher, sondern sucht den nächsten Einstieg, der das Muster vergangener Erfolge wiederholt und dieselben Bedingungen aufweist, die in früheren Zyklen zu den größten Gewinnen führten. Pepeto ist genau dieser Einstieg und reiht sich neben Projekte, die nach der Binance-Listung innerhalb von zwölf Monaten dreistellige Renditen erzielten.

Die Börse ist bereits live, und drei Werkzeuge werden heute ausgeliefert, anstatt auf einer Roadmap zu stehen. PepetoSwap wickelt Swaps auf Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten ab, sodass die Position intakt ankommt, und die Cross-Chain-Brücke verschiebt Token zwischen Netzwerken, ohne einen Anteil zu nehmen. Der Vertragsscanner steht vor jeder Wallet-Genehmigung und liest den Code zuerst, um riskante Freigaben abzufangen, bevor ein Verlust entsteht.

Die bisherige Erfolgsbilanz verwandelt Presale-Überzeugung in tatsächliche Ergebnisse. Der ursprüngliche Pepe-Mitgründer, der einen Meme-Launch von null auf 11 Milliarden Dollar bei einem 420-Billionen-Supply führte, leitet den Aufbau, während ein ehemaliger Binance-Manager den Listing-Pfad betreut und damit sicherstellt, dass die Personen hinter diesem Presale bereits wissen, wie ein Meme-Token auf eine Tier-1-Börse gelangt. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor ein einziger Dollar in den Presale eintrat.

$9,8 Millionen sind bei $0,0000001869 eingeflossen, und der Einstieg sitzt dort, bis das Binance-Listing den Handel eröffnet und Millionen neuer Wallets erstmals Zugang erhalten. Die XRP News zeigt, wie sich institutionelles Vertrauen in das XRPL aufbaut, doch die frühen Tage der großen Renditen bei XRP liegen lange zurück und kehren bei einem Netzwerk dieser Größe nicht wieder. Wer beim Presale-Einstieg dabei ist, wenn der Listing-Tag kommt, sichert sich Kosten, die in dieser Form danach nicht mehr existieren.

Fazit

Die XRP News zeigt wachsendes institutionelles Vertrauen durch die Transaktion mit JPMorgan und Mastercard, doch von 1,38 Dollar liefern selbst die optimistischsten Ziele nur einen Bruchteil früherer Renditen. Kein anderes Projekt 2026 vereint die Erfolgsbilanz des Pepe-Mitgründers, eine funktionierende Börse mit geprüften Werkzeugen und Meme-Coin-Energie zum Presale-Preis. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieser Zugang offen bleibt, bis das Listing den Handel eröffnet. Sobald der Schalter umgelegt wird, werden die wartenden Wallets diejenigen sein, die sich fragen, was sie heute hätten tun sollen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die JPMorgan-Transaktion für die XRP News?

JPMorgan, Mastercard, Ripple und Ondo Finance wickelten die erste grenzüberschreitende tokenisierte Staatsanleihen-Rücknahme auf dem XRP Ledger in unter fünf Sekunden ab, ein Vorgang, der normalerweise ein bis drei Geschäftstage dauert. Die XRP News bestätigt damit den Anwendungsfall, und Standard Chartered sieht XRP bei 2,80 Dollar für 2026, mit 8 Dollar als Ziel bei Verabschiedung des CLARITY Act.

Was ist Pepeto und warum gilt es als stärkster Presale im Mai 2026?

Pepeto ist die Presale-Börse mit gebührenfreien Swaps über PepetoSwap, einer Cross-Chain-Brücke, einem Vertragsscanner und einem vollständigen SolidProof-Audit, die $9,8 Millionen vor dem Binance-Listing eingesammelt hat. Die offizielle Pepeto-Website bleibt der Zugang zum Presale, bevor das Listing den Handel eröffnet und der Presale-Einstieg zur Vergangenheit wird.