Jahrelang hielt das Düngemittelgeschäft die Unternehmensgewinne stabil, während Lithium schwächelte. Das könnte sich nun ändern. Der Rohstoff für E-Autos und Batteriespeicher gewinnt wieder massiv an Bedeutung und ein Bergbaukonzern mit riesigen Reserven steht plötzlich vor einer neuen Wachstumsphase. Auch charttechnisch spitzt sich die Lage zu: Ein weiteres Kaufsignal könnte jetzt kurz bevorstehen. Lithium ist einer der wichtigsten Rohstoffe der Energiewende. Vor allem Batterien für E-Autos und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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