Die IREN-Aktie fiel zum Wochenschluss durch starke Kursschwankungen auf. Nachdem der Kurs des Rechenzentrumsbetreibers am Donnerstag um -7% fiel, ging es am Freitag wieder um +8% nach oben. Was steckt hinter der Volatilität und ist die Aktie einen Kauf wert? Schwache Zahlen Auslöser des Kursrückgangs der IREN-Aktie am Donnerstag waren die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26. Sie waren ein klassischer Fall von "schwachen Zahlen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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