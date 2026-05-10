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Polkadot notiert am 8. Mai 2026 bei rund 1,21 Dollar und liegt damit 97,8 Prozent unter seinem Allzeithoch von 55,13 Dollar aus dem November 2021, ein Rückgang, der selbst erfahrene Anleger nachdenklich stimmt. Die Polkadot Prognose steht an einem Scheideweg, denn die neuen Tokenomics von März 2026 haben das Angebot grundlegend verändert. Der harte Supply-Cap von 2,1 Milliarden DOT reduzierte die jährliche Ausgabe um 53,6 Prozent.

Trotzdem handelt DOT nahe seinem Allzeittief von 1,13 Dollar vom Februar 2026 und kämpft um Relevanz. Der RSI steht bei 33,55 im überverkauften Bereich, was historisch auf eine mögliche Erholung hindeutet. Die Polkadot Prognose zeigt den Widerstand bei 1,26 Dollar als erste Hürde und den 50-Tage-Durchschnitt bei 1,42 Dollar als Bestätigungssignal. Dieser Artikel untersucht die Polkadot Prognose anhand aktueller Daten und zeigt, welcher Presale die Rendite liefern könnte, die DOT in seiner aktuellen Lage nicht bieten kann. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die neuen Tokenomics endlich im Kurs ankommen.

Polkadot Prognose stützt sich auf neue Tokenomics und technische Überverkauftheit

DOT handelt bei rund 1,21 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 2,05 Milliarden Dollar, wie Changelly meldet. Die Analysten sehen ein Durchschnittsziel von 1,22 Dollar für Mai und erwarten einen Anstieg auf 2,12 Dollar bis Dezember 2026 unter günstigen Bedingungen. Das Allzeithoch lag bei 55,13 Dollar im November 2021, und der Abstand von 97,8 Prozent zeigt die Tiefe des Rückgangs in dieser Zyklusphase. Das Allzeittief wurde am 6. Februar 2026 bei 1,13 Dollar erreicht, nur 8 Prozent unter dem heutigen Niveau. Die Polkadot Prognose beginnt bei diesen Zahlen, weil sie den Kontext für jede mögliche Erholung liefern.

Am 12. März 2026 setzte die Polkadot-Governance den bedeutendsten Tokenomics-Wandel seit dem Start des Netzwerks um, wie Cryptopolitan berichtete. Ein permanenter harter Supply-Cap von 2,1 Milliarden DOT wurde eingeführt und die jährliche Ausgabe um 53,6 Prozent von rund 120 Millionen auf 56,88 Millionen DOT gekürzt. Die umlaufende Menge liegt bei 1,68 Milliarden DOT, rund 80 Prozent des neuen Maximums, was bedeutet, dass der harte Cap bei der aktuellen Emissionsrate in etwa sieben Jahren erreicht wird. Dieses deflationäre Modell erinnert an Bitcoins Angebotsstruktur und gibt DOT erstmals eine konkrete Knappheitserzählung.

Der RSI auf dem 14-Perioden-Chart steht bei 33,55 im überverkauften Bereich, was historisch auf Erholungen von 15 bis 25 Prozent hindeutete. Der direkte Widerstand liegt bei 1,26 Dollar, gefolgt von 1,38 Dollar am 20-Tage-Durchschnitt und 1,42 Dollar am 50-Tage-Durchschnitt. Die Polkadot Prognose bleibt dennoch vorsichtig, weil DeFi-TVL im Ökosystem unter 300 Millionen Dollar liegt und Entwickler zunehmend zu Ethereum-Rollups und Solana wechseln. Von 1,21 Dollar auf 2,00 Dollar sind es 65 Prozent über Monate, und diese Rendite braucht den gesamten Zyklus, um sich zu entfalten, während ein Presale vor einem Listing in einer Bewegung neu bewertet wird.

Pepeto sammelt $9,8 Millionen, während DOT auf Erholung wartet

DOT braucht Monate, um auch nur den 50-Tage-Durchschnitt bei 1,42 Dollar zurückzuerobern, und genau das zeigt den Unterschied zu einem Presale, der vor einem Listing steht. In einem Markt, der zwischen Angst und vorsichtiger Akkumulation pendelt, bewegt sich ernsthaftes Kapital dorthin, wo funktionierende Produkte bereits existieren und nicht erst auf einer Roadmap angekündigt werden.

Die meisten neuen Projekte stützen sich auf Versprechen, doch Pepeto hat bereits eine funktionierende Swap-Plattform, die Händler jeden Tag nutzen, ohne eine einzige Gebühr zu zahlen. PepetoAI führt bei jeder Position eine Risikoprüfung durch, bevor Kapital eingesetzt wird, und gibt jedem Händler eine klare Einschätzung, welche Gefahren in einem Vertrag stecken. Wenn der Markt stark schwankt, ist dieser eingebaute Schutz der Grund, warum ernsthaftes Kapital weiterhin einströmt.

Über $9,8 Millionen flossen in den Presale, weil die Börse, die Brücke und der Scanner bereits funktionieren, anstatt auf einer Roadmap für das nächste Jahr zu stehen. Die Brücke verschiebt Token zwischen verschiedenen Chains sofort, sodass Kapital nie festsitzt, wenn eine bessere Gelegenheit auf einem anderen Netzwerk erscheint. Das Tempo neuer Wallets, die in jeder Runde beitreten, beweist, dass sich die Nachricht in den Gruppen verbreitet, die in vergangenen Zyklen frühe Gewinner erkannt haben.

Sobald Binance den Handel eröffnet, werden Millionen von Wallets zum ersten Mal einsteigen, und dieses Listing ist der stärkste Auslöser, den ein Presale bieten kann. Bei $0,0000001869 mit dem 420-Billionen-Supply führt der Entwickler hinter Pepe das Projekt gemeinsam mit einem erfahrenen Listing-Experten. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und die gesamte Codebasis verifiziert, bevor ein einziger Presale-Dollar eintrat, was die Sicherheit für alle Teilnehmer bestätigt. Wenn der Handel live geht, hält jedes Wallet, das zum heutigen Einstieg dabei war, Kosten, die späte Käufer nicht mehr erreichen.

Fazit

Die Polkadot Prognose zeigt einen Erholungspfad, wenn Cross-Chain-Nachfrage zurückkehrt und die neuen Tokenomics sich im Kurs widerspiegeln. Doch weder DOT bei 1,21 Dollar noch sein Weg Richtung 2,00 Dollar können die Rendite liefern, die ein Presale vor einem Listing erzeugt. Das Binance-Debut komprimiert die gesamte Zeitspanne zwischen dem heutigen Presale-Einstieg und dem Moment, in dem Millionen neuer Käufer einströmen. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieser Zugang offen bleibt, bis das Listing den Handel eröffnet. Wer jetzt einsteigt, sichert sich Kosten, die nach dem Listing nicht mehr erreichbar sind.

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Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Polkadot Prognose für 2026 aus?

DOT handelt bei rund 1,21 Dollar, 97,8 Prozent unter seinem Allzeithoch, mit neuen deflationären Tokenomics seit März 2026 und einem harten Supply-Cap von 2,1 Milliarden Token, der die jährliche Ausgabe um 53,6 Prozent kürzt. Die Polkadot Prognose zeigt 2,00 Dollar als mittelfristiges Ziel, wenn der Widerstand bei 1,26 Dollar und 1,42 Dollar fällt.

Was ist Pepeto und warum zieht es Kapital von DOT-Haltern an?

Pepeto ist die Meme-Coin-Börse im Presale, gebaut vom Pepe-Mitgründer, mit gebührenfreien Swaps über PepetoSwap, einer Cross-Chain-Brücke, einem KI-gestützten Vertragsscanner und einem vollständigen SolidProof-Audit vor dem Listing-Tag. Die offizielle Pepeto-Website bleibt der Zugang zum Presale, und über $9,8 Millionen an eingesammeltem Kapital zeigen Überzeugung, die DOT aktuell nicht bieten kann.