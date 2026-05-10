Die Aktie von Apple hat vor dem Wochenende bei 294,76 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Rückenwind lieferte dabei auch ein positiver Analystenkommentar: Dan Ives von Wedbush wurde seinem Ruf als Apple-Superbulle einmal mehr gerecht und hat das Kursziel kräftig erhöht. Selbst vom aktuellen Rekordniveau aus sieht er noch reichlich Luft nach oben.Konkret hat Ives seine Kaufempfehlung für die Apple-Aktie bestätigt und den fairen Wert von 350 auf 400 Dollar erhöht. Damit ist er nun wieder der größte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär