Lufthansa, TeamViewer und Evotec notieren alle unter zehn Euro. Doch Börsianer wissen: Ein niedriger Kurs bedeutet noch lange keine günstige Bewertung.Lufthansa für 8,16 Euro, TeamViewer für 5,50 Euro, Evotec für 5,16 Euro: Auf den ersten Blick klingt das nach Schnäppchen. Doch ein niedriger Aktienkurs sagt nichts über den Wert eines Unternehmens aus. Entscheidend sind Bewertungskennziffern wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, der Kurs-Buchwert-Wert oder der freie Cashflow nicht die Zahl auf dem Kurszettel. Was steckt also wirklich hinter den drei Kursen? Die Lufthansa-Aktie notiert aktuell bei rund 7,33 Euro, das 52-Wochen-Hoch lag bei 9,59 Euro - mittlerweile hat sich der Kurs auf 8,16 Euro …Den vollständigen Artikel lesen
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