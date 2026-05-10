München (ots) -Würzburg ist vom Mittwoch, 13. bis Sonntag, 17. Mai Gastgeber für den 104. Deutschen Katholikentag, das größte Treffen von Katholikinnen und Katholiken in Deutschland. Er steht unter dem Motto "Hab Mut, steh auf". Der BR begleitet das Großereignis mit aktueller, crossmedialer Berichterstattung, einer "STATIONEN"-Spezialsendung im BR Fernsehen sowie einer Doku im Ersten. Außerdem überträgt der BR am 14. Mai den Gottesdienst vom Residenzplatz in Würzburg im Ersten und im Live-Stream in der ARD-Mediathek.Neben Gottesdiensten und Andachten stehen vor allem Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen im Mittelpunkt des Treffens, etwa zu Fragen wie Demokratie, Krieg und Frieden oder innerkirchliche Reformen. Erwartet werden aus der Politik Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz sowie mehrere Bundesministerinnen und -minister. Auch viele Bischöfe aus Deutschland sowie Vertreter des Vatikans werden nach Würzburg kommen. Erstmals wird es auf einem Katholikentag auch eine Demokratie-Kirche geben - zu finden in der Marienkapelle auf dem Würzburger Marktplatz - in der gefragt wird: Was kann die katholische Kirche für die Demokratie tun?Der Bayerische Rundfunk berichtet aktuell über das Großereignis im Hörfunk, im BR Fernsehen und im Ersten sowie online auf BR24.de, darüber hinaus sind mehrere Sonderformate und Gottesdienst-Übertragungen geplant.Die Sendungen im ÜberblickAm Mittwoch, 13. Mai, beschäftigt sich STATIONEN (https://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-4025672.html) um 19.00 Uhr im BR Fernsehen mit der Frage "Warum noch katholisch?".Für die ARD produziert der BR die Dokumentation "Hab Mut, steh auf - Wie politisch darf Kirche sein?" von Eckhart Querner, Ralf Gladitz und Brigitte Kornberger, zu sehen am Sonntag, 17. Mai, 13.30 Uhr im Ersten.Am Donnerstag, 14. Mai, ab 10.00 Uhr wird der Gottesdienst vom Residenzplatz in Würzburg im Ersten, auf Bayern 1 sowie Live-Steam in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/tv-programm/69d4c9d64f48c1eb54e94fc4) übertragen. Der Abschlussgottesdienst am Sonntag, 17. Mai kann ab 10.00 Uhr auf Bayern 1 mitverfolgt werden.Bayern 2 sendet am Donnerstag, 14., am Freitag, 15., und am Samstag, 16. Mai jeweils um 18.05 Uhr auf dem Sendeplatz "Die Zwei vor Ort" eine Stunde live vom 104. Deutschen Katholikentag aus Würzburg.Die Sendung "Glauben Zweifeln Leben" am Sonntag, 17. Mai, ab 7.05 Uhr auf Bayern 2 berichtet live vom Katholikentag.Fotos unter www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleAnna MartinE-Mail: anna.martin@br.deTel. +49 (0)89 5900-10551www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6272148