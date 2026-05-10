© Foto: adobe.stock.comSilber beendete die Handelswoche im Bereich von 80 US-Dollar und damit auf einem ganz wichtigen Niveau. Gelingt es dem Edelmetall, den Schwung zu nutzen und das womöglich entscheidende Kaufsignal auszulösen?Aktuelle Silberpreisentwicklung - Silber erreicht Schlüsselmarke Der Wochenschluss nahe der Schlüsselmarke von 80 US-Dollar verschafft Silber eine hervorragende Ausgangslage für die neue Handelswoche. Das Edelmetall profitierte zuletzt von einer breit angelegten Erholung im Metallbereich. So kämpfte sich der Goldpreis über die 4.700 US-Dollar zurück und könnte jetzt explodieren. Zu den Metallen, die bereits explodiert bzw. ausgebrochen sind, gehört hingegen Kupfer. Der Kupferpreis …Den vollständigen Artikel lesen
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