DAX: Setzt sich die kleine Rallye trotz Konjunkturflaute fort

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 20 - 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Setzt sich die Rallye trotz Konjunkturflaute fort?

Die DAX Prognose für die KW 20/2026 zeigt ein spannendes Tauziehen zwischen schwachen Fundamentaldaten und technischer Stärke. Während das IW die Wachstumserwartungen für Deutschland drastisch senkt, verteidigt der DAX charttechnisch wichtige Durchschnittslinien. In unserem Ausblick analysieren wir, ob die Marke von 24.382 Punkten als Sprungbrett für ein neues Allzeithoch dient oder ob der Verkaufsdruck der Vorwoche anhält.

DAX Ausblick: Die aktuelle DAX Prognose ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - bullisch einzustufen. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (24.194 Punkte) notiert, bleibt das Kursziel Allzeithoch aktiv. Ein Fall unter die SMA200 (24.119 Punkte) würde das Chartbild hingegen eintrüben.

? Key Takeaways zur DAX Prognose

Konjunktur-Dämpfer: Das IW senkt die BIP-Prognose 2026 auf 0,4 % - Energiepreise und Geopolitik belasten die Stimmung.

US-Impulse: Ein starker US-Arbeitsmarkt stützt das globale Sentiment, während deutsche Industrieaufträge für einen Silberstreif sorgen.

Charttechnik: Der DAX aktuell befindet sich im "Bull-Modus", solange er die Zone um 24.120/24.195 Punkte (SMA20/200) verteidigt.

Wichtige Marken: - Widerstand: 24.533 und 25.144 Punkte (Wochenhoch). Unterstützung: 24.316 und 23.659 Punkte (SMA50).

Tendenz: Seitwärts - Aufwärts mit Fokus auf Trendbestätigung über der 24.382-Punkte-Marke.

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