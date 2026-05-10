© Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Diese in den kommenden Tagen (KW20) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 11. Mai: Hims & Hers Hinter der wachstumsstarken und vor allem bei risikoaffinen Privatanlegerinnen und -anlegern beliebten US-Onlineapotheke liegt ein bislang bewegendes Jahr. Hims & Hers hatte nach der zunächst geplatzten Zusammenarbeit mit Novo Nordisk versucht, auch ohne von der FDA ausgesprochene Mangellage wieder Nachahmer-Präparate von patentgeschützten Abnehmpräparaten zu vertreiben - und hierfür gewaltigen Ärger kassiert, der auch mit hohen Kursverlusten quittiert wurde. …Den vollständigen Artikel lesen
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