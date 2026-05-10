1) Warum wird PayPal nach den eigentlich doch guten Zahlen so abgestraft?PayPal ist als führende Technologieplattform mit mehr als 6 Unterabteilungen zu wenig griffig in der Strategie und damit nicht griffig für Perspektiven, die daraus entstehen können. 41 Mrd. $ Marktwert für rd. 33 Mrd. $ Umsatz und ein KGV von 9,5 sind extrem preiswert. Das bedeutet, dass entweder PayPal selbst seine Zukunft straffer organisiert oder eine andere Adresse eine Übernahme plant. Darin liegt die Wette. Mit den genannten Ausgangswerten liegt diese Erwartung bei über 100 %, wenn auch der Zeitpunkt schwer zu definieren ist. Doch an der Wall Street sind solche Ausgangswerte immer der Ansatz für spekulative Erwartungen.2) Ist der aktuelle KI-Hype um Micron, Nvidia & Co. eine Blase?Alle Techs liefern in der laufenden Berichtssaison deutlich bessere Ergebnisse, als von den Analysten und im Markt erwartet worden waren. Daraus entsteht Euphorie. Die Kursgewinne gehen deshalb zu weit und bedürfen einer Korrektur. Doch diese ist technisch bedingt und nicht zwingend ein Dauerrisiko, weil der Gesamtmarkt der Technologie mit dem Rückenwind der sehr guten Entwicklung in den USA selbst längerfristig eine brauchbare Spielwiese abgibt. Marktwerte von 5 Bio. $ für Nvidia sind natürlich fragwürdig, aber: Wie hoch darf die Wachstumsprämie im Kurs reichen?Ergo: In den augenblicklichen Kursen steckt ein technisches Risiko, wie üblich in der Größenordnung von 10 % oder etwas mehr. Lesen Sie mehr über US KI-Werte in der aktuellen Actien-Börse.3) Wie sehen sie die Aussichten für europäische Aktien im 2. Halbjahr?Die Eurobörsen sehen so aus, wie die Vorgaben aus New York kommen - ohne Ausnahme. Allein die Größenordnungen zeigen es. Der S&P 500 hat im Moment einen Marktwert von über 65 Bio. $, der Nasdaq kommt auf über 20 Bio. $. Alle größeren EU-Börsen zusammen schaffen noch nicht einmal 10 Bio. €. Sämtliche Ergebnisse der großen Techadressen liefern den Grundtrend, dem einzelne Europäer folgen können. Also:Die Eurobörsen bleiben eine brauchbare Spielwiese für ausgesuchte Investments und durchaus gute Unternehmen, aber mit beschränkter Dynamik.