Die Energiebranche blickt gespannt auf die Straße von Hormus. Erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs hat ein LNG-Tanker aus Katar die hochgefährliche Passage wieder erfolgreich durchquert. Gleichzeitig sorgen auffällige Milliardenwetten auf sinkende Ölpreise in den USA für wachsende Spekulationen über mögliches Insiderwissen.Katar sendet erstes LNG Schiff durch Hormus Mit der Al Kharaitiyat hat erstmals seit Ende Februar wieder ein LNG-Tanker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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