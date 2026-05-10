Eigentlich wollten die Studienautor:innen die positiven Effekte von KI-Tools auf das Lernen belegen. Aber es bestehen ernstzunehmende Zweifel an der Methodik - mit Folgen für die gesamte Bildungsforschung. KI ist aus dem Unterricht kaum noch wegzudenken. Wie genau die Technologie das Lernen beeinflusst, ist allerdings noch nicht hinreichend geklärt. Ein aktueller Fall sorgt bei Forscher:innen jetzt für Frust: Wie Ars Technica berichtet, hat das Fachmagazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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