Während der Einsatz von KI in Unternehmen zunimmt, werden typisch menschliche Kompetenzen immer wichtiger. Eine Expertin erklärt, warum emotionale Intelligenz den entscheidenden Unterschied machen kann. Klassische Fachkompetenzen allein reichen nicht mehr aus, um langfristig beruflich erfolgreich zu sein. Darin sind sich viele Expert:innen einig. Fast Company hat mit Charmaine Rose gesprochen. Die promovierte Professorin für Wirtschaft und Marketing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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