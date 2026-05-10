Die Übernahmepläne von GameStop für eBay sorgen weiter für Diskussionen an der Wall Street. Während viele Investoren an der Finanzierung zweifeln, eskaliert gleichzeitig der öffentliche Streit zwischen GameStop-Chef Ryan Cohen und eBay. Nun meldete Cohen sogar die Sperrung seines persönlichen eBay-Kontos.Milliardenofferte sorgt für Zweifel GameStop hat eBay ein Übernahmeangebot über rund 56 Milliarden US-Dollar vorgelegt. Geboten werden 125 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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