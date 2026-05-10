© Foto: Md Rafayat Haque Khan - eyepix via ZUMA Press WireVerpackungen fehlen, Preise steigen, Kliniken bauen Reserven auf. Die Kunststoffkrise greift über die Industrie hinaus - und rückt spürbar näher.Der Krieg im Nahen Osten hat sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Schock für Asien entwickelt - und trifft besonders die Kunststoffindustrie. Gestörte Lieferwege und blockierte Rohstoffströme lösen eine Knappheit aus, die bereits über die Chemiebranche hinaus bis in Supermärkte und Krankenhäuser durchschlägt. Asien ist stark abhängig von Importen aus dem Nahen Osten, insbesondere von Naphtha, einem zentralen Rohstoff für Kunststoffe wie Polyethylen oder PET. Diese Materialien stecken in nahezu allem - von Lebensmittelverpackungen über …Den vollständigen Artikel lesen
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