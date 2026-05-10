Die Rally bei Bloom Energy wirft ein grelles Licht auf den Rest des Wasserstoffsektors - und daraus ergibt sich für Nel und Plug Power eher ein unangenehmer Vergleich als ein neuer Aufbruch. Bloom hat mit einem Umsatzsprung um 130 Prozent auf 751 Millionen Dollar, einem bereinigten Gewinn von 44 Cent je Aktie statt der erwarteten 12 Cent und einer deutlich erhöhten Jahresprognose geliefert, was der Markt sehen wollte. Bloom schafft reales Wachstum, operative Hebel und einen direkten Bezug zum K.I.-Stromboom. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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