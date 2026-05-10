Hotstocks KW 19 / 2026 - Aktien im Bereich Software-Infrastruktur

Profitieren mit den Megatrends Cloud & Digitalisierung

Software-Infrastruktur (Hosting, Datenverarbeitung, Netzwerkinfrastruktur, Sicherheit & digitale Kommunikation) boomt!

Unternehmen im Sektor Software-Infrastruktur bilden das Fundament der digitalen Welt. Hier geht es nicht um schicke Apps, sondern um die Systeme im Hintergrund, ohne die nichts läuft. Unternehmen aus diesem Sektor stellen die technische Basis bereit, auf der andere Software, Plattformen und Online-Dienste überhaupt erst funktionieren. Sie liefern Lösungen für Hosting, Datenverarbeitung, Netzwerkinfrastruktur, Sicherheit und digitale Kommunikation. Also genau die Bausteine, die gebraucht werden, damit Daten zuverlässig gespeichert, verarbeitet und weltweit in Sekundenbruchteilen übertragen werden können.

Ein zentrales Merkmal dieser Branche ist die Unsichtbarkeit bei gleichzeitig maximaler Relevanz. Endnutzer sehen diese Dienste meist nie - merken aber sofort, wenn sie nicht funktionieren. Langsame Webseiten, Ausfälle oder Sicherheitsprobleme? Das sind klassische Symptome, wenn an der Infrastruktur etwas hakt. Gleichzeitig profitieren Unternehmen in diesem Sektor stark vom Megatrend der Cloud und der Digitalisierung. Je mehr Prozesse ins Internet verlagert werden, desto größer wird der Bedarf an stabiler, skalierbarer Infrastruktur. Und genau hier setzen diese Geschäftsmodelle an: Sie wachsen mit der digitalen Wirtschaft mit.

Auch wirtschaftlich gibt es klare Parallelen. Typisch sind wiederkehrende Einnahmen, hohe Skalierbarkeit und ein Fokus auf langfristige Kundenbindungen. Wer einmal tief in die Infrastruktur eines Unternehmens integriert ist, wird nicht so schnell ersetzt - das macht diese Firmen strategisch wichtig und oft ziemlich robust.

Rackspace Technology, Inc. (RXT) - ISIN US75008K1016

Der Hauptsitz von Rackspace Technology liegt in San Antonio, Texas. Das Unternehmen bietet Managed Cloud-Services, Multi-Cloud-Management sowie Lösungen für Migration, Betrieb und Optimierung von IT-Infrastrukturen. Zuletzt sorgte eine Meldung zu einer Kooperation mit AMD im Bereich Enterprise-AI-Cloud für positive Schlagzeilen. Das Halbjahresplus liegt bei 317 Prozent und auch vor dem Start in die neue Handelswoche über dem Schlusskurs vom Freitag. Die fundamentalen Kennzahlen hinken aber noch deutlich hinterher und liegen seit Jahren in der Verlustzone.

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) - ISIN US00971T1016

Akamai Technologies aus Cambridge im Bundesstaat Massachusetts stellt Content-Delivery-Netzwerke, Cybersicherheitslösungen und Edge-Computing-Dienste bereit. Nach dem Rekordgewinn im Jahr 2023 gab es zwei etwas schwächere Jahre. Der Chartverlauf zeigte sich zuletzt sehr dynamisch mit einem Kursplus von 76 Prozent in den vergangenen sechs Monaten.

Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) - ISIN US21037T1097

Consensus Cloud Solutions mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien liefert cloudbasierte Kommunikationslösungen, darunter digitale Faxdienste sowie Datenaustausch- und Interoperabilitätsplattformen. In 2025 schrieb man nach zwei Verlustjahren wieder schwarze Zahlen. Auch die Kursentwicklung im vergangenen Halbjahr war mit 38 Prozent psoitiv.

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) - ISIN US25402D1028

DigitalOcean Holdings ist in New York City beheimatet. Angeboten werden Cloud-Infrastruktur, Hosting-Services und Entwicklerplattformen, die einfach skalierbare Anwendungen ermöglichen. Die fundamentale Entwicklung ist recht wechselhaft. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Gewinn erwartet. Im Chartbild sehen wir mit 225 Prozent eine sehr positive Entwicklung.

Synopsys, Inc. (SNPS) - ISIN US8716071076

Synopsys aus Sunnyvale, Kalifornien entwickelt Software und Tools für Chipdesign (EDA). Das Unternehmen stellt Schaltkreis-Blöcke (z. B. CPU-Kerne, Speichercontroller, USB-, PCIe- oder WLAN-Module) bereit und bietet Lösungen für Softwarequalität sowie Cybersicherheit an. An das Rekordergebnis des Jahres 2024 konnte man zuletzt nicht anknüpfen. Im Halbjahresvergleich lässt sich ein Kurszuwachs von 31 Prozent ablesen.

Tagescharts vom 08.05.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 10.05.2026

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