Ein japanisches Forschungsteam hat bei einem nur 500 Kilometer großen Zwergplaneten eine Atmosphäre entdeckt. Wie der im Kuipergürtel befindliche Mini-Pluto die Gashülle halten kann, obwohl er dafür viel zu klein und kalt ist, ist unklar. Schätzungen zufolge sollen sich im Kuipergürtel, jenseits des äußersten bekannten Planeten unseres Sonnensystems, Neptun, mehr als 1.000 sogenannte Plutinos befinden. Dabei handelt es sich um vergleichsweise kleine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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