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RingConn Gen 3 Smart Ring öffnet für Vorbestellungen: Integriert Erkenntnisse aus der Gefäßmedizin in bequeme Alltagskleidung



10.05.2026 / 23:20 CET/CEST

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Weltweit führender Anbieter von hochmodernen Smart-Ring-Lösungen NEW YORK, 10. Mai 2026 /PRNewswire/ -- RingConn eröffnete am 5. Mai die Vorbestellungen für den Gen 3 vor der offiziellen Markteinführung am 29. Mai und markierte diesen Anlass mit einem Beitrag auf der ikonischen Plakatwand am One Times Square in New York City am ersten Tag der Vorbestellungen. Das Gerät der nächsten Generation kombiniert ganzheitliche Gesundheitsüberwachung, subtile intelligente Benachrichtigungen und neue, hochwertige Oberflächen, die ein ultraleichtes und schlankes Design bieten, ohne die lange Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. Um die Markteinführung zu feiern, erhalten Kunden, die über die offizielle RingConn-Website vorbestellen, einen zeitlich begrenzten Rabatt von 10 %. Vaskuläre Trendverfolgung Der RingConn Gen 3 Smart Ring bietet fortschrittliche vaskuläre Einblicke, die Benutzern helfen, langfristige vaskuläre Trends durch kontinuierliche Datenerfassung zu beobachten.* Die vaskulären Funktionen von RingConn basieren auf mehr als einem Jahrzehnt Forschung im Bereich vaskulärer Algorithmen und Modellierung und gehen über Einzelpunktmessungen hinaus, um eine auf langfristigen Trends basierende Beurteilung zu ermöglichen. Das System muss in regelmäßigen Abständen vom Benutzer kalibriert werden, um eine bessere Genauigkeit zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das System innerhalb der ersten 24 Stunden dreimal und danach monatlich zu kalibrieren. Durch die Kombination der vom Benutzer eingegebenen Blutdruckdaten mit den vom Ring abgeleiteten Indikatoren für die Gefäßbelastung bietet das System einen umfassenderen Überblick über die gesamte Gefäßgesundheit. Nach der Kalibrierung ermöglicht der Gen 3 eine automatische Bewertung der Gefäßbelastung während des Schlafs oder bei geringer Bewegung, sodass Benutzer ohne häufige manuelle Eingaben kontinuierlich aussagekräftige Veränderungen über die Zeit verfolgen können. Das System berücksichtigt auch wichtige Einflussfaktoren wie die Anpassung an den zirkadianen Rhythmus, die Gesundheit der Atemwege im Schlaf, die Erholung der Gefäße nach dem Training und die allgemeine tägliche Gefäßstabilität, um Benutzern zu helfen, wie Lebensstil und kardiovaskuläre Muster zusammenhängen. Mühelose Tragbarkeit rund um die Uhr mit verlängerter Batterielebensdauer Der RingConn Gen 3 Smart Ring wurde für ständiges und bequemes Tragen entwickelt, mit einer vollständig verbesserten Erfahrung, die auf Haltbarkeit und langfristige Nutzbarkeit ausgerichtet ist. Mit seinem raffinierten, ultraleichten Formfaktor und dem verbesserten technischen Design ist das Gerät so konzipiert, dass es sich nahtlos in den Alltag integrieren lässt und eine konsistente und ununterbrochene Überwachung der Gesundheitsdaten ermöglicht. Mit der RingConn EcoPower Tech 2.0 verfügt der Gen 3 über ein verbessertes Batteriesystem und eine höhere Energiedichte, die bei normaler Nutzung ohne Vibrationsmodus eine Batterielebensdauer von bis zu 11-14 Tagen ermöglicht. Dadurch muss weniger häufig aufgeladen werden, und eine kontinuierliche, langfristige Zustandsüberwachung mit minimalen Unterbrechungen wird ermöglicht. Der Ring verfügt über das von RingConn entwickelte ergonomische Design, das ein leichteres und dünneres Profil ergibt, das sich natürlicher an den Finger anpasst. Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 100 Metern nach IP68 ist der Gen 3 für den täglichen Gebrauch konzipiert und bietet zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von realen Szenarien. Dank dieser Funktionen kann der Benutzer das Gerät beim Tippen, Händewaschen, Duschen, Schwimmen und Schlafen nahtlos tragen. Dies gewährleistet eine ununterbrochene Erfassung physiologischer Daten Tag und Nacht. Eine raffinierte gebürstete Oberfläche, die durch ein fortschrittliches Lasergravurverfahren erzielt wird, verleiht der Oberflächenstruktur des Geräts mehr Präzision und Tiefe. Der verbesserte Veredelungsprozess erfordert über 30 % mehr Produktionszeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden und spiegelt ein höheres Maß an handwerklichem Können wider. Die erweiterten Farboptionen erhöhen die Vielseitigkeit, sodass sich der Ring sowohl in legere als auch in professionelle Umgebungen einfügt und das tägliche Tragen erleichtert. Ganzheitliches Gesundheits-Tracking Der RingConn Gen 3 Smart Ring bietet eine umfassende Gesundheitsüberwachung über mehrere Schlüsseldimensionen, einschließlich Schlaf, Schlafapnoe, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Aktivität, Stress und Gesundheitsmanagement für Frauen, wie z. B. die Überwachung des Menstruationszyklus und Erkenntnisse zur Schwangerschaftsvorbereitung. Durch kontinuierliche Überwachung und Langzeitanalyse bietet das Gerät Nutzern ein umfassenderes Verständnis ihres Gesundheitszustands im Laufe der Zeit und unterstützt so fundiertere Entscheidungen über den täglichen Lebensstil. Das System wird von einer fortschrittlichen VCSEL-Infrarotsensorlösung angetrieben, die die Datenstabilität und -genauigkeit über einen weiten Bereich von Tragebedingungen und realen Szenarien hinweg verbessert und die Grundlage für langfristige Gesundheitstrendanalysen stärkt. In internen Tests erreichte das System eine Genauigkeit der Ruheherzfrequenz von =98,58 %, einen mittleren absoluten Fehler des Blutsauerstoffs (MAE) von =0,95 %, eine Genauigkeit der Schrittzählung von =97,20 % und eine Genauigkeit der Temperatur von ±0,08 °C, was eine starke Leistung bei der Erfassung multidimensionaler Gesundheitsdaten belegt. Subtiler Smart Alert Der RingConn Gen 3 Smart Ring führt subtile, intelligente Warnmeldungen ein, um zeitnahes Feedback zu geben, wenn wichtige Gesundheitsveränderungen erkannt werden. Durch sanfte, auf Vibration basierende Benachrichtigungen kann das Gerät den Benutzer auch in Situationen wie längerer Inaktivität oder niedrigem Akkustand auffordern, die tägliche Nutzung und das Bewusstsein zu verbessern. In ruhigen Umgebungen - beispielsweise bei Besprechungen oder Gesprächen - können Nutzer dank dieser stillen Benachrichtigungen auf dem Laufenden bleiben, ohne dass störende Geräusche oder auffällige Bildschirmbenachrichtigungen die Aufmerksamkeit ablenken. Das Warnsystem ist vollständig anpassbar, sodass Benutzer die Benachrichtigungen je nach persönlicher Präferenz aktivieren oder deaktivieren können. RingConn sorgt dafür, dass Gesundheitserinnerungen diskret, kontextbezogen und nahtlos in den Alltag integriert bleiben, indem minimale Störungen und leise Vibrationssignale Vorrang vor aufdringlichen Benachrichtigungen haben. * Vorbestellungsangebot: Der zeitlich begrenzte Rabatt von 10 % ist vom 5. Mai bis zum 10. Juni 2026 ausschließlich auf der offiziellen RingConn-Website erhältlich. * Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit oder eines medizinischen Zustands bestimmt. Als prädiagnostisches Hilfsmittel ersetzt der Gen 3 nicht die Diagnose oder Behandlung durch eine qualifizierte medizinische Fachkraft. Weitere Informationen und Vorbestellungen finden Sie unter:

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