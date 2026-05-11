Das in Indien ansässige Unternehmen Vedanta Limited (BSE: 500295 NSE: VEDL), ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Metalle, Öl und Gas, kritische Mineralien, Energie und Technologie, gab seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr bekannt. Das Unternehmen hat seine beste Finanzleistung aller Zeiten erzielt, angetrieben durch strukturell starke Geschäftsbereiche und eine disziplinierte Umsetzung.

Für das Gesamtjahr lag der Gewinn von Vedanta bei einem Allzeithoch von 2,8 Mrd. US-Dollar, was einem was einem Anstieg von 22 gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie bei einem Gewinn von 1 Mrd. US-Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, was einem Anstieg von fast 90 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Vedanta meldete den höchsten Jahresumsatz aller Zeiten von rund 20 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei der Umsatz im vierten Quartal bei 5,6 Mrd. US-Dollar lag, was einem Anstieg von fast 30 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen behielt seine starke Kostenführerschaft bei und trug damit zu einem Rekord-EBITDA von 6,3 Mrd. US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 bei, was einem Anstieg von rund 30 gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei sich die Margen auf rund 40 ausweiteten. Das EBITDA im vierten Quartal belief sich auf 2,0 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von fast 60 im Jahresvergleich entspricht, bei einer Marge von etwa 44 %. Die Bilanz wurde weiter gestärkt, wobei sich das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA auf 0,95x verbesserte, unterstützt durch eine starke Cash-Generierung.

Als Zeichen der verbesserten Finanzkraft wurde das AA-Rating von Vedanta Limited von CRISIL und ICRA bestätigt, während Vedanta Resources von Fitch Ratings auf BB- heraufgestuft wurde, was die verbesserten Aussichten durch globale Agenturen widerspiegelt.

Vedanta erreichte einen wichtigen Meilenstein mit der wirksamen Spaltung zum 1. Mai 2026 ein entscheidender Schritt zur Wertschöpfung durch die Schaffung von fünf wettbewerbsfähigen, unabhängig skalierbaren Weltklasse-Unternehmen, die sich an den höchsten globalen Standards orientieren:

Vedanta Aluminium stärkt seine Position als kostengünstiger globaler Marktführer mit tiefgreifender Rückwärtsintegration und strukturellen Kostenvorteilen. Vedanta Oil Gas unterstützt Indiens wachsenden Energiebedarf als führender privater Upstream-Akteur. Vedanta Power baut ein schnell wachsendes, integriertes Energiegeschäft auf, mit der Vision, in Zukunft in die Wasserkraft und Kernenergie zu expandieren. Vedanta Iron Steel entwickelt sich zu einem führenden, umweltfreundlichen, integrierten Spezialstahlunternehmen, das auf Rohstoffsicherheit basiert und über ein starkes Expansionspotenzial verfügt. Vedanta Ltd, das Flaggschiff, das von Hindustan Zinc und Vedanta Zinc International (VZI) getragen wird, umfasst Zink, Silber und kritische Mineralien wie Kupfer und Nickel (Indiens einziger Produzent).

Vedanta erzielte im Geschäftsjahr 26 eine Gesamtaktionärsrendite (TSR) von fast 50 % und übertraf damit den Nifty Metal Index um das 2,1-Fache.

USD-INR-Wechselkurs von 1 = 88,3576 INR für das Geschäftsjahr 26; 1 = 91,4973 INR für das 4. Quartal 2026

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