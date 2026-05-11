American Tungsten & Antimony holt Ex-US-Innenminister David Bernhardt an Bord - Schub für Wolfram- und Antimon-Projekte in den USA

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American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A416AK | ISIN: AU0000350005) hat den ehemaligen US-Innenminister David Bernhardt zum Vorsitzenden des Strategic Advisory Board ernannt. Damit holt sich das Unternehmen einen politischen Schwergewichtler an Bord, der tief in den regulatorischen Strukturen der Vereinigten Staaten verankert ist. Für AT4 ist dieser Schritt eng mit der weiteren Entwicklung seiner Antimon- und Wolframprojekte in den USA verbunden.

Bernhardt ist die einzige Person in der US-Geschichte, die vom Senat sowohl als Secretary, Deputy Secretary als auch als Solicitor des U.S. Department of the Interior bestätigt wurde. Heute sitzt er zudem als unabhängiger Direktor im Board der NASDAQ-gelisteten Trump Media & Technology Group Corp., Betreiber der Plattform Truth Social. Während der ersten Amtszeit von Donald Trump war Bernhardt direkt Teil der US-Regierung.

AT4 sieht in der Personalie einen wichtigen Hebel, um sich stärker innerhalb der amerikanischen Rohstoffstrategie zu positionieren. Der Fokus liegt dabei auf Genehmigungsprozessen, Zugang zu Bundesflächen sowie dem Aufbau stabiler Lieferketten für kritische Rohstoffe in den Vereinigten Staaten.

AT4-CEO Andre Booyzen erklärte: "Davids Ernennung ist für AT4 von hoher strategischer Bedeutung. Seine Erfahrung liegt an der Schnittstelle von Zugang zu Bundesland, Genehmigungen und Richtlinien für kritische Mineralien - alles Bereiche, die für die Weiterentwicklung unserer Projekte in den Vereinigten Staaten zentral sind."

Er ergänzte: "Wichtig ist, dass David nicht nur politisches Fachwissen mitbringt, sondern auch langjährige Beziehungen zu Bundesbehörden und Entscheidungsträgern. Während die USA ihre Bemühungen zur Sicherung heimischer Lieferketten für kritische Mineralien beschleunigen, wird die Fähigkeit, sich innerhalb dieses Rahmens effektiv zu bewegen, immer wichtiger."

Fokus auf Genehmigungen und Rohstoffsicherheit

Laut Booyzen soll Bernhardts Erfahrung dabei helfen, Genehmigungsprozesse effizienter zu begleiten und die Projekte stärker an den politischen Prioritäten der US-Regierung auszurichten. Wörtlich sagte er: "Sein Wissen wird AT4 dabei unterstützen, Genehmigungswege zu navigieren, sich an den Prioritäten der Regierung auszurichten und unsere Projekte innerhalb der breiteren US-Strategie für kritische Mineralien zu positionieren."

Auch Bernhardt selbst sieht den Zeitpunkt der Zusammenarbeit als strategisch günstig. Er erklärte: "Die Vereinigten Staaten legen zunehmend Wert auf die Sicherung verlässlicher heimischer Quellen kritischer Mineralien, insbesondere jener, die für Verteidigung, Energie und fortschrittliche Fertigung essenziell sind."

Zudem betonte er die Bedeutung regulatorischer Erfahrung bei der Entwicklung neuer Rohstoffprojekte: "Die Entwicklung dieser Ressourcen erfordert nicht nur hochwertige Projekte, sondern auch ein klares Verständnis regulatorischer Rahmenbedingungen und eine effektive Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren."

Bernhardt verwies dabei auf die bestehende Projektbasis des Unternehmens: "AT4 hat ein Portfolio von Projekten in wichtigen Regionen aufgebaut, und ich freue mich darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um seine Strategie innerhalb der US-amerikanischen Politik- und Genehmigungslandschaft zu unterstützen."

Im Mittelpunkt steht dabei Bernhardts Erfahrung als 53. US-Innenminister. In dieser Funktion verantwortete er rund 500 Millionen Acres Bundesland - etwa ein Viertel der gesamten Fläche der Vereinigten Staaten. Sein Aufgabenbereich umfasste Genehmigungen, Ressourcenentwicklung sowie Umweltmanagement, alles Kernbereiche für den amerikanischen Bergbau- und Energiesektor.

Antimon und Wolfram rücken in den Mittelpunkt

Bereits zuvor war Bernhardt Deputy Secretary und Solicitor des Innenministeriums. Dadurch verfügt er über langjährige Erfahrung in der Verwaltung von Bundesflächen, regulatorischen Genehmigungen sowie der Entwicklung nationaler Rohstoffstrategien. Hinzu kommen enge Kontakte zu Behörden, politischen Entscheidungsträgern und Industrievertretern.

AT4 entwickelt derzeit ein Portfolio von Antimon- und Wolframprojekten in Utah und Nevada. Beide Rohstoffe gelten in den USA als strategisch wichtig - insbesondere für Verteidigung, Energieversorgung und moderne Industrieanwendungen. Mit dem steigenden politischen Fokus auf resiliente Lieferketten wächst gleichzeitig die Bedeutung regulatorischer Prozesse und staatlicher Zusammenarbeit.

Vor diesem Hintergrund soll Bernhardts Ernennung die Position des Unternehmens stärken. Ziel ist es, direkten Zugang zu regulatorischem Know-how zu erhalten und die Kommunikation mit Bundesbehörden zu intensivieren.

Das neu gegründete Strategic Advisory Board soll dabei unabhängige strategische Unterstützung liefern. Als Vorsitzender wird Bernhardt unter anderem Beratung zu regulatorischen Fragen und Genehmigungen leisten, Kontakte zu Behörden unterstützen sowie AT4 innerhalb des US-Marktes für kritische Mineralien strategisch positionieren.

Darüber hinaus soll er beim Ausbau der heimischen Lieferkettenstrategie helfen und die Erweiterung des Advisory Boards begleiten. Das Gremium selbst besitzt keine operative Entscheidungsgewalt, sondern agiert rein beratend.

Ausbau des Netzwerks und nächste Entwicklungsschritte

Neben seiner politischen Laufbahn ist Bernhardt Gründer und Vorsitzender der Beratungsfirma The Bernhardt Group. Zudem gehört er dem Board der Trump Media & Technology Group an.

Nach der Gründung des Strategic Advisory Board plant AT4 nun weitere Schritte. Dazu zählen zusätzliche strategische Ernennungen innerhalb des Gremiums, eine intensivere Zusammenarbeit mit US-Behörden sowie die weitere Entwicklung der amerikanischen Rohstoffprojekte des Unternehmens.

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Quelle:

ASX-Ankündigungen - American Tungsten & Antimony Ltd

03087619.pdf

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000445603

WKN: A41XT2

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Enthaltene Werte: AU0000445603