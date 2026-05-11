Die Micron-Aktie ist am vergangenen Freitag um rund +15,5% gestiegen. Damit ergibt sich eine Performanz von über +34% für die letzte Woche. Vor allem die hohe Nachfrage nach KI-Chips und Speicherlösungen sorgte für kräftiges Momentum und beschleunigte die laufende Aufwärtsbewegung weiter. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Micron-Aktie Der Micron-Kurs zeigte in der vergangenen Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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