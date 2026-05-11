© Foto: DALL-EIst ein neuer Börsenstar geboren? Ein eher unbekannter Technologiekonzern aus Schweden geht an die Börse und schlägt voll ein. Die Aktie musste direkt am ersten Tag vom Handel ausgesetzt werden. Ist das erst der Anfang? Der schwedische Spezialist für Mikrochips hat an seinem ersten Tag an der Börse ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Die Papiere von Silex Microsystems erfuhren eine so große Nachfrage, dass der Handel mit der Aktie sogar ausgesetzt werden musste. Zu einem Ausgabepreis von 81 schwedischen Kronen (SEK) startete die Aktie Ende vergangener Woche an der Nasdaq Stockholm. Der Emissionspreis war allerdings eine sehr kurze Momentaufnahme. In der Spitze schoss die Aktie auf rund 210 …Den vollständigen Artikel lesen
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