DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 11. Mai

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj *** 03:30 CN/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vj *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (09:30 PK) 07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Inlandstourismus März *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Gea Group AG, Analystentelefonkonferenz *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser April 18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q 20:30 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q *** - DE/SAP SE, Hausmesse Sapphire (bis 13.05.) - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q - RU/Börsenfeiertag: Russland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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May 10, 2026 23:54 ET (03:54 GMT)

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