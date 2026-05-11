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ams-OSRAM AG: ams OSRAM hat die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung 2026 veröffentlicht



11.05.2026 / 07:08 CET/CEST

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ams OSRAM hat die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung 2026 veröffentlicht Premstätten, Österreich und München, Deutschland (11. Mai 2026) -- ams OSRAM (SIX: AMS) hat die Beschlussvorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand für die ordentliche Hauptversammlung am 10. Juni 2026 auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. ams OSRAM lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung 2026 am 10. Juni 2026 in Premstätten, Österreich, ein. Die entsprechenden Unterlagen für die Hauptversammlung sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar. Über amsOSRAM Die amsOSRAMGruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten. "Sense the power of light"- unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3MilliardenEuro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4). Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der amsOSRAMGruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der amsOSRAMGruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. ams OSRAM auf Social Media folgen: >LinkedIn >YouTube Für weitere Informationen Investor Relations

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