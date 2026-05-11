© Foto: Dall-ETrotz Sorgen um mögliche Lieferengpässe halten Analysten von Evercore Arm weiter für einen der größten Gewinner des KI-Booms.Während skeptische Analysten vor Lieferengpässen warnen, schlägt die Investmentbank Evercore ISI einen deutlich optimistischeren Ton bei Arm an und hält langfristig sogar eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar für möglich. Arm könnte eines Tages Nvidia und Apple Konkurrenz machen Die Analysten Mark Lipacis und Joseph McCormack von Evercore ISI halten Arm für einen der strategisch wichtigsten Gewinner des KI-Zeitalters. In einer Mitteilung an Investoren erklärten sie, das Unternehmen verfüge über "alle notwendigen Zutaten", um künftig eine …Den vollständigen Artikel lesen
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