DHL-Chef Tobias Meyer betonte erneut, dass das klassische Briefgeschäft in Deutschland zunehmend unter wirtschaftlichen Druck gerät. Vor allem die weiterhin rückläufigen Sendungsmengen stellen das traditionelle Modell der täglichen Briefzustellung infrage. Im Podcast von Table.Briefings erklärte Meyer, dass eine flächendeckende tägliche Zustellung von Briefen auf Dauer wirtschaftlich kaum noch darstellbar sei.Dies gelte insbesondere dann nicht, wenn sie unabhängig vom Paketgeschäft organisiert werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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