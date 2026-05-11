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Dow Jones News
11.05.2026 07:33 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Kospi dank Technologierally auf Allzeithoch

DJ MÄRKTE ASIEN/Kospi dank Technologierally auf Allzeithoch

DOW JONES--Die Mehrheit der asiatischen Börsen präsentiert sich am Montag im späten Geschäft mit Aufschlägen. Angeführt wird die Liste der Gewinner von Südkorea, wo der technologielastige Kospi um 4,8 Prozent auf Allzeithoch nach oben schnellt und damit den Impuls von der ebenfalls technologielastigen Nasdaq weiterträgt. Der Nasdaq-Cpmposite hatte am Freitag in den USA sehr fest geschlossen, dort hatten S&P-500 und Nasdaq Rekordhochs erklommen - auch der Philadelphia Semiconductor Index hatte Rekordstände markiert. In Südkorea stützen zudem positive Exportdaten. Im Technologiesektor haussieren SK Hynix um 13 Prozent und markieren ein Allzeithoch, Samsung Electronics rücken um 6,2 Prozent vor.

Anleger setzen wieder verstärkt auf den KI-Boom. Während Technologiewerte in ganz Asien gefragt sind, bremst die Geopolitik auch aufgrund steigender Ölpreise den breiteren Markt etwas aus. Denn US-Präsident Donald Trump hat den jüngsten Friedensvorschlag des Irans als "völlig inakzeptabel" zurückgewiesen. Auch aus Israel kommen entsprechende Äußerungen.

In Japan steigt der Nikkei-225 um 0,2 Prozent auf 62.585 Punkte - der breiter aufgestellte Topix einen Tick deutlicher. Auch hier sind vor allem Halbleitertitel gefragt, auch Titel aus dem Metallbereich laufen gut. Rohm legen um 2,8 Prozent zu und Mitsui Kinzoku um 4,8 Prozent. Die Papiere des Videospieleherstellers Nintendo stürzen dagegen um knapp 9 Prozent ab, das Unternehmen hat vor höheren Chippreisen gewarnt.

In China verliert der HSI in Hongkong 0,3 Prozent - gebremst von der Geoplitik, der Shanghai-Composite steigt dagegen um 0,9 Prozent. China hat Staatsbesuch von US-Präsident Trump ab Mittwoch bestätigt. Anleger auf dem chinesischen Festland hoffen daher auch Handelserleichterungen. Der australische Markt hinkt der Entwicklung der regionalen Börsen hinterher, der S&P/ASX-200 in Sydney büßt 0,6 Prozent ein. Technologietitel spielen in diesem Index kaum eine Rolle. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.690,80  -0,6    -0,3      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.997,66  +0,3   +12,7      08:00 
Kospi (Seoul)       7.857,63  +4,8   +86,5      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   26.318,37  -0,3    +2,7      10:00 
Shanghai-Composite     4.219,13  +0,9    +6,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.937,11  +0,3    +6,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.902,75  -1,0   -20,2      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.750,49  +0,1    +4,2      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Fr, 09:58 % YTD 
EUR/USD           1,1752  -0,3   1,1784     1,1742  +0,1 
EUR/JPY           184,63  0,0   184,63     184,17  +0,4 
EUR/GBP           0,8650  +0,1   0,8643     0,8643  -0,8 
USD/JPY           157,09  +0,3   156,65     156,84  +0,3 
USD/KRW          1.475,30  +0,9  1.461,49    1.468,20  +2,4 
USD/CNY           6,7960  -0,1   6,8005     6,8033  -2,8 
USD/CNH           6,7928  -0,0   6,7950     6,8032  -2,6 
USD/HKD           7,8294  +0,0   7,8286     7,8288  +0,6 
AUD/USD           0,7226  -0,3   0,7244     0,7222  +8,3 
NZD/USD           0,5941  -0,4   0,5965     0,5950  +3,2 
BTC/USD          80.755,54  +0,1 80.679,31    79.644,71  -7,9 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          100,09  +4,9    4,67      95,42 
Brent/ICE          105,78  +4,4    4,49     101,29 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.674,79  -0,8   -39,62    4.714,41 
Silber            80,45  +0,2    0,12      80,32 
Platin           2.038,51  -0,8   -16,84    2.055,35 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

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May 11, 2026 00:59 ET (04:59 GMT)

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