FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ÖLPREIS STEIGT; DAX DÜRFTE SINKEN - Die Kriegssorgen rund um den Iran lassen die Anleger auch am Montag nicht los und setzen den Dax bei erneut steigenden Ölpreisen weiter unter Druck. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit minus 0,2 Prozent auf 24.289 Punkte. Der Dax dürfte sich damit weiter von seinem noch in der Vorwoche bei 25.152 Punkten erreichten höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar entfernen. Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs nicht voran. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung des Konflikts als "völlig inakzeptabel" und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. In der Berichtssaison stehen am Montag aus dem Dax der Rückversicherer Hannover Rück sowie der Anlagenbauer Gea Group mit Quartalszahlen auf der Agenda.

USA: - DOW UNVERÄNDERT; NASDAQ UND S&P 500 IM PLUS - Ungeachtet wieder zunehmender Spannungen im Nahost-Konflikt haben die US-Aktienmärkte am Freitag angeführt von starken Technologiewerten mehrheitlich zugelegt. Dabei erklommen der S&P 500 und der Nasdaq 100 erneut Rekordhochs. Der US-Arbeitsmarktbericht für April fiel merklich besser als erwartet aus, während der von der Universität Michigan erhobene Konsumklimaindex stärker als erwartet auf ein Rekordtief fiel. Der Dow Jones Industrial schloss 0,02 Prozent höher bei 49.609,16 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von 0,2 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,84 Prozent auf 7.398,93 Zähler zu. Für den Nasdaq 100 ging es um 2,35 Prozent auf 29.234,99 Punkte aufwärts. Daraus ergab sich für den technologielastigen Auswahlindex ein Wochenplus von 5,5 Prozent.

ASIEN: - NIKKEI 225 UNVERÄNDERT; DEUTLICHE GEWINNE IN CHINA - In Asien haben die Aktienmärkte am Montag den steigenden Ölpreisen getrotzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zum Wochenauftakt um bis zu ein Prozent auf ein weiteres Rekordhoch, gab aber im Handelsverlauf die Gewinne wieder ab. An den chinesischen Festlandsbörsen ging es dagegen kräftig nach oben. Hier stützten unter anderem die am Samstag veröffentlichten positiven Handelsbilanzdaten. Leichte Verluste gab es am Montag dagegen an der Börse der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.



DAX 24338,63 -1,32%

XDAX 24393,82 -0,02%

EuroSTOXX 50 5911,53 -1,02%

Stoxx50 5070,72 -0,85%



DJIA 49609,16 0,02%

S&P 500 7398,93 0,84%

NASDAQ 100 29234,99 2,35%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 125,39 -0,26%

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DEVISEN:





Euro/USD 1,1755 -0,26%

USD/Yen 157,07 0,25%

Euro/Yen 184,63 0,00%

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BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 80.848 -1,64%

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ROHÖL:





Brent 105,59 +4,30 USD WTI 99,99 +4,57 USD °



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