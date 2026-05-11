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Stabilus schärft Profil mit Veräußerung von Fabreeka und Tech Products an VMC Group



11.05.2026 / 07:45 CET/CEST

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CORPORATE NEWS Stabilus schärft Profil mit Veräußerung von Fabreeka und Tech Products an VMC Group Vereinbarung zur Veräußerung der Tochtergesellschaften Fabreeka und Tech Products an VMC Group unterzeichnet Disziplinierte Portfoliosteuerung: Fokus auf das Kerngeschäft Motion Control und wachstumsstarke Automation-Bereiche Kaufpreis (Enterprise Value) von 92 Mio. USD; Vollzug im Q3 GJ2026 erwartet. Verwendung des Nettoerlöses vorrangig zur Rückführung von Schulden vorgesehen. Transaktion hat keine Auswirkungen auf die Guidance für GJ2026. Guidance für GJ2026 bestätigt: Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €, bereinigte EBIT[1]-Marge von 10% bis 12% und bereinigter FCF[1] von 80 Mio. € bis 110 Mio. €. Koblenz, 11. Mai 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat eine Vereinbarung zur Veräußerung der Tochtergesellschaften Fabreeka und Tech Products an die VMC Group unterzeichnet. Die Transaktion bewertet die beiden Unternehmen mit einem Enterprise Value von rund 92 Mio. USD. Mit der Veräußerung fokussiert Stabilus seine Ressourcen konsequent auf das Kerngeschäft Motion Control, in dem das Unternehmen bis 2030 eine weltweit führende Marktposition anstrebt. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Die Veräußerung von Fabreeka und Tech Products folgt unserem klar formulierten Ziel, Stabilus zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Bewegungssteuerung zu entwickeln. Beide Gesellschaften bieten innerhalb unserer Motion-Control-Plattform nur begrenzte Synergiepotenziale. Mit dieser Transaktion schärfen wir unser Portfolio, stärken unsere Bilanz und schaffen Spielraum für Investitionen in wachstumsstarke Felder mit einem stärkeren strategischen Fit. Zugleich freuen wir uns, mit der VMC Group einen Käufer gefunden zu haben, der Fabreeka und Tech Products sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine nachhaltig positive Entwicklungsperspektive bietet." Der Nettoerlös aus der Transaktion soll schwerpunktmäßig zur Rückführung der Finanzverbindlichkeiten und Stärkung der Bilanzstruktur verwendet werden. Fabreeka und Tech Products gehören seit 2016 zur Stabilus Gruppe und verfügen über eigenständige Geschäftsmodelle in unterschiedlichen Märkten. Das Produktportfolio umfasst Komponenten zur Schwingungsisolation sowie zur Stoß- und Geräuschdämpfung mit begrenzter Skalierbarkeit im Stabilus-Verbund und geringen Synergien zur Motion-Control-Plattform. Beide Gesellschaften erzielten im GJ2025 zusammen Umsatzerlöse von rund 32 Mio. USD und ein bereinigtes EBIT von rund 8,9 Mio. USD. Sie haben jeweils ihren Hauptsitz in den USA und produzieren an insgesamt vier Standorten mit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die VMC Group wird das Geschäft weiter ausbauen und sich dabei auf die Bereitstellung integrierter Lösungen für alle fünf Arten von Umweltkräften konzentrieren: Luft, Lärm, Erdbeben, Schwingungen und Stöße. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die Guidance der Stabilus SE für GJ2026. Stabilus bestätigt seine Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet weiterhin einen Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €, eine bereinigte EBIT[1]-Marge zwischen 10% und 12% und einen bereinigten FCF[1] von 80 Mio. € bis 110 Mio. €. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter FCF im Zwischenbericht H1 GJ2026, Seite 21 ff. und 26 ff., auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



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