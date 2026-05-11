NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram deutlich erhöht von 8,30 auf 21 Franken und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Schweizer seien dem finanziellen Erfolg mit KI-Photonik dank der Entwicklungspartnerschaft mit einer Branchengröße deutlich nähergekommen, schrieb Janardan Menon am Samstag. Dabei dürfte es sich um Meta handeln. Zudem sieht der Experte das Geschäft mit Halbleitern für Industrie und Autobranche am Beginn eines neuen Aufschwungs./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2026 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: AT0000A3EPA4
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