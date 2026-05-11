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JDC erzielt zum Jahresauftakt erstmals einen Konzernumsatz von rund 75 Millionen Euro in einem Quartal. EBITDA wächst über 60 Prozent.



11.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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JDC erzielt zum Jahresauftakt erstmals einen Konzernumsatz von rund 75 Millionen Euro in einem Quartal. EBITDA wächst über 60 Prozent. - Der Umsatz der JDC Group AG stieg in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 um 20,3 Prozent auf 74,9 Millionen Euro. - Das EBITDA erhöhte sich damit um 61 Prozent und liegt deutlich verbessert bei 8,1 Mio. EUR; das EBIT stieg um 85 Prozent auf 6,4 Mio. EUR. - Integration der FMK-Gruppe erfolgreich. Starker Umsatz- und Ergebnisbeitrag.

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal 2026 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum trotz des widrigen Marktumfelds: Aktuell ist das wirtschaftliche Klima in Deutschland durch vielfältige geopolitische Konflikte und damit einhergehender Energiekrise, Inflationsangst und Beschäftigungsrückgang geprägt. Die Kaufzurückhaltung im privaten Sektor ist deutlich wahrnehmbar. Dennoch stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,3 Prozent und liegt nunmehr bei 74,9 Mio. EUR (Q1 2025: 62,2 Mio. EUR). Damit hat die JDC Group AG erstmals in ihrer Historie in einem Quartal einen Umsatz von rund 75 Mio. EUR erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im erstem Quartal 2026 um 61,1 Prozent und liegt deutlich verbessert bei 8,1 Mio. EUR (Q1 2025: 5,0 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg mit 85,0 Prozent noch deutlicher und liegt mit 6,4 Mio. EUR signifikant über dem Vorjahresniveau von 3,4 Mio. EUR. Der Quartalsumsatz des Segments Advisortech erhöhte sich um 22,4 Prozent auf 65,9 Mio. EUR und überschreitet damit erstmals in einem Quartal die Grenze von 65 Mio. EUR. Der Quartalsumsatz des Geschäftsbereichs Advisory stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent auf 14,5 Mio. EUR (Vorjahr: 13,6 Mio. EUR). Die Ergebnisseite des Geschäftsbereichs Advisortech zeigte im Berichtszeitraum eine besonders erfreuliche Entwicklung. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Advisortech Segment in den ersten drei Monaten 2026 um 62,2 Prozent auf 8,1 Mio. EUR und liegt damit deutlich über dem Vorjahresvergleichswert von 5,0 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im gleichen Zeitraum um über 78 Prozent von 3,9 Mio. EUR im Vorjahr auf nun 7,0 Mio. EUR. Das Advisory-Segmentergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb in den ersten drei Monaten 2026 stabil bei 1,2 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt ebenfalls stabil bei 0,8 Mio. EUR. "Die Vorgaben aus geopolitischen Krisen, gesamtwirtschaftlicher Entwicklung und Politik waren im abgelaufenen ersten Quartal besonders herausfordernd. Umso mehr freuen wir uns, dass wir das erste Quartal vor allem durch den starken Ergebnisbeitrag der FMK-Gruppe überzeugend gestalten konnten. Die temporäre Schwäche im Plattform-Neugeschäft konnten wir durch den umso stärkeren Anstieg der wiederkehrenden Erlöse überkompensieren, so dass wir die positiven Effekte der FMK-Akquisition voll einfahren konnten. Das zeigt die große Resilienz unserer Plattform: Trotz manchmal äußerst schwierigen Umfeldbedingungen gelingt es der JDC Group Jahr für Jahr, Rekord-Kennzahlen zu erzielen und die Basis für weiteres Wachstum zu legen. Auch im Verlauf des Jahres 2026 wollen wir weiter erfreuliche Wachstumsraten zeigen!" erläutert Ralph Konrad, CFO der JDC Group AG, die Quartalszahlen. "Wir freuen uns darüber, dass die Integration der FMK-Gruppe so erfolgreich verlaufen ist. Auch wenn im Online-Geschäft aufgrund der widrigen Marktbedingungen wichtige Indikatoren ebenfalls rückläufig sind, trägt die FMK-Gruppe wie geplant zum Wachstum der JDC-Gruppe bei, womit die JDC Group einen weiteren Rekord-Umsatz von rund 75 Millionen Euro in einem Quartal erzielen konnte", ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG. "Der dadurch resultierende Ergebnissprung von über 60 Prozent im EBITDA und 85 Prozent im EBIT zeigt, dass die Akquisition für uns genau richtig war. Durch die einsetzenden Synergien durch die besser werdende Ausschöpfung der über 40.000 Neukunden im Monat und den Einsatz weiterer KI-Tools auf der Plattform erwarten wir weitere Wachstumsimpulse. Die JDC Group wird durch ihre proprietäre Datenbasis, ihre moderne Plattform-Infrastruktur und dem nun unabhängigen Kundenzugang sicher einer der Gewinner der KI-Revolution sein. Die wesentlichen Kennzahlen der ersten drei Monate 2026 stellen sich wie folgt dar: Überblick in TEUR Veränderungen Q1 2026 Q1 2025 zum Vorjahr TEUR TEUR in % Umsatzerlöse 74.874 62.215 20,3 davon Advisortech 65.888 53.813 22,4 davon Advisory 14.480 13.585 6,6 davon Holding / Konsolidierung -5.494 -5.182 -6,0 EBITDA 8.116 5.039 61,1 EBIT 6.424 3.472 85,0 EBT 4.653 3.079 51,1 Konzernergebnis 3.320 2.768 19,9



Für den weiteren Verlauf des Jahres 2026 bestätigen wir unsere positive Einschätzung und die veröffentlichte Guidance: 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatzzuwachs auf 300 bis 330 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 35 bis 38 Mio. EUR. Den Aktionärsbrief für das Q1 2026 und weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de . Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., MORGEN & MORGEN, allesmeins, Top Ten und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Über 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 2,5 Millionen Kunden, einem Fondsbestand von über 8 Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von über 1,5 Milliarden Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer Die Vorstände der JDC Group AG halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. JDC Group AG

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