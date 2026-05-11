NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die International Airlines Group von 6,00 auf 5,75 Euro gesenkt, die Aktien aber auf "Overweight" belassen. Die Airline-Holding dürfte in diesem Jahr trotz höherer Treibstoffkosten robuste Gewinne und Cashflows abliefern, schrieb Harry Gowers am Sonntag. Das erste Quartal bezeichnete er als gut. Die Papiere bleiben auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0177542018
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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