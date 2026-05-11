Die US-Märkte schütteln jede Hiobsbotschaft ab, während Fantasien rund um KI Kurse in luftige Höhen treiben. Die Parallelen zur Internet-Euphorie der späten 90er sind frappierend, flankiert von politisch orchestrierten Rückenwinden. Eine sogenannte Lockout-Rally wie aus dem Lehrbuch: Der Nasdaq nimmt jede positive Nachricht dankbar auf, jeden Rücksetzer als Einstiegschance. Das Narrativ klingt vertraut: eine bahnbrechende Technologie verspricht Produktivitäts- und Gewinnsprünge auf breiter Front. Ende der 90er war es das Internet, heute die KI. Auch damals warnten Stimmen früh vor überzogenen Bewertungen, während sich Highflyer wie Cisco ungeachtet dessen binnen Monaten weiter vervielfachten. Die Folge: steigende Cash-Quoten der Vorsichtigen, bis die letzten Skeptiker kapitulieren. Märkte können erstaunlich lange an einer "Wall of Worry" (Wand der Sorge) nach oben laufen, ohne dass Sentiment und Positionierung heißlaufen. Trump dirigiert die Risikoprämie Diese Wall of Worry liefert aktuell der Iran-Krieg samt Inflations- und Lieferkettenrisiken, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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